فائدة “غير متوقعة” للجوز

لندن ـ يعد العقم أو عدم القدرة على الإنجاب من المشاكل التي تواجه بعض الرجال وتحرمهم من تحقيق حلم الأبوة.

وفيما يعد بشرى سارة للرجال الذين يواجهون هذه المشكلة، خلصت دراسة امريكية حديثة إلى أن تناول الجوز أو عين الجمل بانتظام يمكن أن يساعد على تحسين خصوبة الرجال عبر تحسين نوعية الحيوانات المنوية.

وأشار الباحثون وفق نتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن الجوز يعمل على الحد من تأكسد الدهون التي يمكنها تدمير الحيوانات المنوية، حيث يعتبر نوع المكسرات الوحيد الذي يتكون معظمه من الأحماض الأمينية، فحبة الجوز الواحدة التي تزن حوالي 29 غراماً تحتوي على 13 غراماً من تلك الأحماض غير المشبعة من أصل 18 غراماً من الدهون الكلية.

وأجريت الدراسة التي قام بها باحثون بجامعة ديلاوير الامريكية، على مجموعة من الفئران الذكور التي تعاني من مشاكل في الخصوبة، باتباع نظام غذائي تأتي 20% من سعراته الحرارية من الجوز، أي ما يعادل نحو 71 غراماً من الجوز يومياً بالنسبة للبشر.

وبعد استمرار التجارب لمدة تراوحت بين 9 و11 أسبوعاً، وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت الجوز بانتظام تحسنت لديها جودة السائل المنوي من حيث الحركة والبنية مقارنة بالفئران التي لم تتناوله.

من جانبها، قالت الباحثة الدكتورة باتريشيا مارتن ديليون المشرفة على الدراسة “ما يثير الإعجاب أننا وجدنا أن الجوز يمكن أن يساعد فعلا في تحسين نوعية الحيوانات المنوية عن طريق الحد من الضرر الذي يلحق بخلاياها”. وأضافت ديليون أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العناصر المغذية المحددة في الجوز والتي تساهم في هذا التحسن الملحوظ.

يذكر أن هناك العديد من أسباب العقم لدى الرجال، منها قلة عدد الحيوانات المنوية، أو عدم كفاءتها وغيرها، الأمر الذي قد يقتضي في بعض الحالات اللجوء لتناول أدوية الخصوبة أو إجراء بعض العمليات الجراحية.