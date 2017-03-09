السودان يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على حظر السفر

الخرطوم ـ رويترز ـ استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم اليوم الخميس لتقديم احتجاج على الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة منها السودان إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تم ظهر اليوم استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم السيد ستيفن كوتسيوس حيث التقي بالسيد وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم والذي نقل له مجدداً استياء السودان من مضمون الأمر التنفيذي الذي أصدرته الإدارة الأمريكية … والقاضي بتقييد دخول المواطنين السودانيين ضمن … دول أخري إلي الولايات المتحدة.”