ويكيليكس ستزود شركات التكنولوجيا بأسرار القرصنة التي تستخدمها الاستخبارات الأمريكية

لندن - (د ب أ) : أعلن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن ويكيليكس يعتزم تسليم تفاصيل اسرار القرصنة التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية لشركات التكنولوجيا.

تصريحات أسانج على شبكة الانترنت، جاءت بعد يومين من نشر موقعه كنزا من ثمانية آلاف وثيقة اتهمت المخابرات الأمريكية باختراق الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفاز لأغراض التجسس.

واضاف أسانج في البث التليفزيوني على الانترنت، إن وكالة المخابرات المركزية تستهدف عملاء من وكالات الاستخبارات الحليفة مثل جهازي المخابرات البريطاني والفرنسي، واصفا القنصلية الأمريكية في فرانكفورت بأنها “قاعدة قراصنة”.

واستطرد أسانج قائلا ،من مقر اختبائه بالسفارة الاكوادورية في لندن حيث يعيش منذ أكثر من أربع سنوات ، إن وكالة الاستخبارات الامريكية ركزت على “الهجمات الجيوسياسية” وأن الوثائق لم تتضمن أي ذكر للإرهاب .