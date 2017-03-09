رفض التقسيم وتأكيد على وحدة العراق أبرز نتائج مؤتمر لسياسيين عراقيين في تركيا

أنقرة – “القدس العربي” : أكد سياسيون عراقيون سنة شاركوا في مؤتمر عقد في تركيا على مدى اليومين الماضيين على “وحدة وأمن واستقرار العراق ورفض اي صيغة أو محاولة لتقسيم العراق أرضا وشعبا”.

وقال بيان ختامي للمؤتمر صدر اليوم الخميس إن “شخصيات سياسية واجتماعية وفكرية عراقية بحثت اوضاع العراق في مرحلة مابعد داعش، وتم في الاجتماعات التشاورية التي جرت في تركيا خلال اليومين الماضيين التأكيد على وحدة وأمن واستقرار العراق ورفض اي صيغة او محاولة لتقسيم العراق أرضا وشعبا”.

وتابع البيان “جرى أيضا خلال الاجتماع بحث مساعدة النازحيين والمهجرين الذين تقطعت بهم السبل من أبناء المحافظات التي تحررت من داعش الإرهابي والسعي لمؤازرة الملايين من الرجال والنساء والأطفال الذين يواجهون أصعب الظروف واتفقوا على دعوة المجتمع الدولي ومنظماته لتحمل مسؤولياتهم وتقديم الدعم الفوري الى النازحيين في العراق”.

كما تمت “مناقشة البحث عن المساعدة في تأهيل المحافظات المنكوبة وإعادة إعمارها لتشجيع عودة النازحيين الى ديارهم. وفي هذا الإطار تم دعوة الحكومة العراقية للمساهمة بفعالية في عودة النازحين”.

وأوضح البيان أن “اللقاءات التشاورية تجري في إطار الدستور العراقي وتهدف الى دعم جهود إصلاح العملية السياسية في العراق ودعت الى دعم السلم الأهلي من خلال خطة استراتيجية لتنمية وتوزيع الثروة بشكل عادل وتوفير فرص العمل للشباب”.

وشارك سياسيون عراقيون في المؤتمر بينهم أسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون.