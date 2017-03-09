﻿الشاهد يطالب بفتح تحقيق حول الخطوط الجوية التونسية

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أوصى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بفتح تحقيق حول تعليق عمل الخطوط الجوية، إثر تجدد الخلاف بين عدد من العاملين داخل الشركة، فيما جدد عدد من السياسيين دعوتهم إلى استقالة وزير النقل إثر المشكلات الكثيرة التي تعاني منها الشركة.

وشهد مطار قرطاج، أمس الخميس، مشاجرات بين طاقم إحدى الطائرات وعدد من الفنيين العاملين في الشركة، أسفرت عن بعض الإصابات، وتسببت في تعليق الشركة لرحلاتها لساعات عدة، فضلاً عن فوضى شهدها المطار انتهت بتدخل وزير النقل أنيس غديرة وحضور أمني مكثف.

ودعا الشاهد كلا من وزير النقل ومدير عام الخطوط التونسية إلى فتح تحقيق حول الحادث، مطالبا بتطبيق القانون حول المتسببين فيه، فضلا عن «توفير الإحاطة اللازمة بكل المسافرين التابعين للخطوط التونسية والعالقين بالمطارات التونسية والأجنبية، وتكليف المصالح القنصلية وممثلي الخطوط التونسية في الخارج بتأمين كل الظروف الملائمة لفائدة هؤلاء المسافرين إلى حين استئناف رحلات الناقلة الوطنية».

وانتقد عدد من السياسيين الأوضاع السيئة التي تعيشها الخطوط التونسية، حيث طالب القيادي في حراك «تونس الإرادة» طارق الكحلاوي بإقالة وزير النقل. وأضاف «لم يعد هناك أي مبرر من أي نوع لبقاء وزير النقل الرديء في مكانه». وكتبت الباحثة والقيادية السابقة في حزب «نداء تونس» ألفة يوسف «بما أن كل المؤسسات ستخصخص بحجة البحث عن الجودة، فهل يمكن انتداب مسؤولين أكفاء يديرون هذه البلاد، مع ضرورة تحقيق النتائج الإيجابية؟».

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشاجرات بين طاقم الطائرة والفنيين، فضلا عن الشكوى المتواصلة من المسافرين والتي تتعلق بسرقة حقائبهم من قبل بعض العاملين في مطار «قرطاج»، وهو ما دفع عددا من النشطاء لإطلاق حملة إلكترونية واسعة لكبح هذه الظاهرة المقلقة.