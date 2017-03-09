﻿قائد الجيش الإيراني: صنعنا نموذجا أفضل من منظومة «أس 300» الروسية

طهران ـ د ب أ: صرح القائد العام للجيش الإيراني، أمس الخميس، أن الجمهورية الإسلامية صنعت نموذجا أفضل من منظومة صواريخ أس300 – المضادة للطائرات روسية الصنع.

ونقلت وكالة «تسنيم الدولية» عن اللواء عطاء الله صالحي القول إن إيران «تصنع معداتها العسكرية بنفسها … وإذا ما اشترينا نظاما مثل (أس 300) فإننا قد صنعنا نموذجا أفضل منه، وسنصنع».

واعتبر أن «امتلاك القوة العسكرية لا يكفي لامتلاك النفوذ والاستقلال»، وأن «القوة العاملة والفاعلة والمؤمنة هي الأهم، وهو ما تحقق في ظل استقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وقال إن «الثورة الإسلامية تمد يد العون روحيا وفكريا للجميع، والبلد الذي يسعى من أجل تحقيق استقلاله، يحصل على كل شيء».

وكان نائب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أعلن مطلع الشهر الحالي أن اختبارات جرت لمنظومة «باور 373» الصاروخية للدفاع الجوي، وهي النسخة الإيرانية لمنظومة صواريخ أس 300 الروسية. وقال إن «هذه الاختبارات ستستمر حتى إدخال هذه المنظومة الخدمة».

ورد خبراء روس على هذا الإعلان بالقول إن «المحاولات التي يقوم بها مجمع التصنيع الحربي الإيراني سعيا منه إلى تصنيع منظومة صواريخ دفاع جوي مماثلة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز (أس 300) لن تكون ناجحة، بل وستكون الخواص التكتيكية التقنية للنماذج المصنوعة أقل مستوى بكثير من المنظومة الروسية».