﻿العثور على المتحدث الرئاسي لمرسي «فاقداً للوعي» بعد اعتقاله لساعات

القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت أسرة ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية إبان عهد محمد مرسي، إنها عثرت على الأخير «فاقداً للوعي» شرقي القاهرة، مساء أمس الخميس، بعد ساعات على اعتقاله من قبل الأمن المصري.

وقال عمرو، شقيق ياسر علي، إنهم «عثروا عليه (علي) قرب سيارته الخاصة في منطقة التجمع الخامس (شرقي القاهرة) فاقداً للوعي وفي حالة صحية سيئة». وألقت أجهزة الأمن القبض على علي من أمام منزله في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وقالت مصادر لـ»القدس العربي» إن «علي خرج من منزله لشراء بعض الاحتياجات، ثم أُغلق هاتفه فجأة ولم يعد منذ ذلك الحين، وبعد مراجعة جهات الأمن لم يُعرف مكان وجوده، إلا أن عددا من محاميه توصلوا إلى وجوده في جهاز الأمن الوطني، لاستجوابه بعيدا عن النيابة العامة، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية».