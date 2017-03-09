﻿كتالونيا تحتفل بفوز تاريخي لفريق برشلونة… وباريس تستقبل لاعبي سان جيرمان بغضب

لندن ـ «القدس العربي»: عمت الفرحة أرجاء مقاطعة كتالونيا بعد نجاح فريقها برشلونة الإسباني في تحقيق المهمة شبه المستحيلة، وقلب تخلفه 0/4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فوز تاريخي 6/1، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ليتأهل إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين 6/5.

وقلب برشلونة نتيجة المواجهة لصالحه بشكل يشبه المعجزة، حيث تبقت ثلاث دقائق على الوقت الأصلي لنهاية المباراة وهو يتقدم 3/1 فقط، وبحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف كي يضمن التأهل، وهو ما حققه بالفعل، ليلهب أحاسيس عشاق اللعبة حول العالم، الذين تناقلوا النتيجة التاريخية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، بينها مليونا تغريدة على «تويتر» في غضون ساعات.

وفي حين وصف مدرب برشلونة لويس انريكي الفوز بأنه «رائع ومبهر من جميع الجوانب»، وصف رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو لاعبي برشلونة بأنهم «الأبرز والأفضل في العالم».

وقال: «قدمنا مباراة تاريخية ستظل خالدة وحاضرة في الأذهان».

وانضمت الصحف الإسبانية إلى قافلة المحتفلين والمشيدين، بينها صحف مدريد الموالية للعدو التقليدي الريال، وجاء عنوان صحيفة «ماركا»: «انتفاضة للتاريخ»، ووصفت «آس» الأجواء التي عاشها لاعبو وجماهير برشلونة على ملعب «كامب نو» بـ»المرعبة حتى انقلبت إلى أفراح جنون». وأكدت «سبورت»: «أنتم أساطير». وجاء عنوان «إلموندو ديبورتيفو»: «فعلنا المستحيل… 3 أهداف في 7 دقائق» في إشارة إلى الأهداف الثلاثة الأخيرة التي حسمت التأهل. وأضافت أن لاعبي برشلونة نجحوا في تحويل الأحلام إلى حقيقة.

لكن في الجهة المقابلة، اعترف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بأن هزيمة فريقه «يصعب قبولها». وقال: «حتى لو كانت هناك ركلتا جزاء (لم تحتسبا) لصالحنا، لن نبحث عن أعذار». وأضاف: «بعدما تفوز 4/ صفر في الذهاب ثم تخسر 6/1 في العودة فهذا يصعب تصديقه، استقبال ثلاثة أهداف في سبع دقائق، عندما كانت النتيجة 3/1 في الدقيقة 88، أمر صعب للغاية، لم أتحدث مع اللاعبين حتى الآن، الجميع غاضبون، هذا طبيعي، علينا أن نهدأ الآن». واستخدمت الصحافة الفرنسية أشد الكلمات لانتقاد فريق العاصمة مثل «إذلال» و«عار»، وقالت «ليكيب»: «سقوط تاريخي»، فيما قالت «لوفيغارو»: «إخفاق تاريخي». وأضافت «لوموند»: «مباراة تحولت إلى كابوس». وحظي لاعبو سان جرمان باستقبال غاضب من بعض مشجعي الفريق في مطار بورجيه قرب باريس، بعد عودتهم من إسبانيا. وهاجم نحو 30 مشجعا سيارات اللاعبين، معبرين عن غضبهم لفشل الفريق في الحفاظ على تقدمه 4-صفر في باريس. وضرب أحدهم على زجاج سيارة لاعب الوسط الإيطالي تياغو موتا الذي زاد من سرعته وصدم المشجع الذي نقل بعد تعرضه لإصابة طفيفة الى مستشفى في سان دوني.