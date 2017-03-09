﻿دراسة بريطانية: طقوس صلاة المسلمين تقلل آلام الظهر وتزيد مرونة المفاصل

لندن ـ «القدس العربي»: قالت دراسة علمية جديدة إن الحركات المنتظمة التي يقوم بها المسلمون خلال صلواتهم يمكنها أن تقلل الآلام في منطقة أسفل الظهر وتزيد من مرونة المفاصل، إذا ما جرت بشكل صحيح.

وأشارت الدراسة التي نقلتها صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن «المجلة الدولية لصناعة ونظم الهندسة» إلى ان الحركات المتـــــتالية بشكل منتظم خلال الصلاة لا تؤدي فقــــــط إلى إزالة الإرهاق الجسدي، ولكن أيضا يمكنها فعليا ان تساعد على مواجــــهة آلام الركبـــتين والفقرات القطنية في العمود الفقري.

وتوضح الجريدة لقرائها أن المسلمين يقومون بحركات متكررة في الصلوات خمس مرات على الأقل يوميا وتشرح لهم كيفية السجود والركوع.

ويقول معد الدراسة محمد الخصاونة «يمكن التفكير في هذه الحركات من منظور اليوغا والتمارين التي توصي بها لمواجهة آلام الظهر».

وتقول الجريدة إن الدراسة تضمنت جزءا رقميا عبارة عن محاكاة لحركات الجسم المطلوبة خلال الصلاة وكيف يمكنها ان تؤثر على الجسم، وإن هذه المحاكاة الرقمية تم نشرها في دورية علمية لدراسات الهندسة.

وتشير الجريدة إلى أن الدراسة استخدمت نماذج محاكاة رقمية لأجساد رجال ونساء من مختلف مناطق العالم لدراسة تأثير الصلاة في تخفيف آلام الظهر.

وتوضح بعض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ومنها أن السجود يساهم في زيادة مرونة الأربطـــة في منطقة الظهر، وهو ما يساعد على تجاوز الشعور بالألم.