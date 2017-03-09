﻿استعادة حيَيْن غرب الموصل والمدنيون ضحايا القصف المتبادل

الموصل ـ «القدس العربي» ووكالات: تسعى القوات العراقية إخراج مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» من غرب الموصل في غضون شهر، فيما سيطرت، أمس الخميس، على حيي المعلمين والسايلو، ومحطة كهرباء بادوش، في وقت يدفع فيه المدنيون العالقون بين الطرفين، الثمن، بسبب القصف المتبادل.

وقد تعرضت أحياء غرب المدينة، لقصف شديد من قبل القوات الأمنية ومسلحي التنظيم. وقال شهود إن «عشرات العائلات قتلت بالكامل بعد تعرض منازلهم لقصف مدفعي وصاروخي».

وأشاروا لاستخدام طرفي النزاع الأسلحة الثقيلة بدل الخفيفة بعكس ما كانت عليه معركة الساحل الأيسر، مؤكدين أن القصف الصاروخي الشديد أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى النزوح الجماعي من أهالي المدينة حفاظاً على حياتهم، بعد مقتل العشرات أغلبيتهم من النساء والأطفال. امرأة تدعى أم ياسر، قالت لـ «القدس العربي» أنها «فقدت جميع أفراد عائلاتها بسقوط صاروخ على منزلهم، ولجأت إلى المخيم بعد سيطرة القوات العراقية على منطقتهم، ولم يكن لديها أي مطالب من الحكومة، فيما يخص المساعدات في المخيم».

وأضافت: «فقدت زوجي وطفلين بعد سقوط صاروخ على منزلنا، وقد صادف لحظة سقوط الصاروخ خروجي من المنزل إلى منزل جارنا، كنت اتمنى لو أني متّ مع اطفالي وزوجي أفضل من رؤية اشلائهم مقطعة امامي، وهم قبل دقائق من سقوط الصاروخ كانوا يلعبون ويمرحون في المنزل».

وأشارت إلى أنها «تمكنت من الوصول إلى المخيم بعد دخول القوات العراقية إلى منطقتهم واجلائها ومجموعة من العائلات إلى مخيمات النازحين في جنوب الموصل».

وقال أبو هشام لـ«القدس العربي»: «جميع افراد عائلتي لقوا مصرعهم بعد سقوط صاروخ على منزلنا، ما أدى إلى انهياره بالكامل عليهم»، مضيفاً» حاولت انقاذ من كان على قيد الحياة ولكن محاولاتي لم تجد نفعاً بسبب عدم توفر الأدوات المطلوبة لرفع الانقاض، مع استمرار القصف المستمر على المدينة». واضطر أبو هشام إلى ترك منزله واللجوء إلى المخيمات لأن التنظيم يقوم بإطلاق الطائرات المسيرة عند فقدانه أي منطقة يخسرها، ولفت إلى أن «طرفي القتال يستخدمون الأسلحة الثقيلة في المعارك بعكس ما حصل في الساحل الأيسر والتي كانت معاركه أقل ضراوة من معارك الساحل الأيمن».

أما محمد والذي فقد شقيقه، قال لـ «القدس العربي»: «تعرض أخي إلى طلقة في رأسه من احد القناصين المنتشرين في المدينة بعد محاولتنا الهروب منها»، مبيناً أن «شقيقه فارق الحياة بعد دقائق من اصابته».

وأضاف: «لا يكاد شارع يخلو من وجود الجثث المنتشرة بكثرة بسبب عمليات القصف العشوائي التي تتعرض لها المدينة، إضافة إلى القنابل التي يسقطها عناصر التنظيم من طائراته المسيرة».

ودعا إلى «ضرورة ايجاد خطة عسكرية أفضل خلال الأيام المقبلة حيث يزداد عدد السكان في مناطق وسط المدينة، إضافة إلى ابنيتها القديمة والآيلة للسقوط، وهو ما قد يوقع ضحايا أكثر».

القوات العراقية، استخدم الأسلحة الثقيلة، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري: إن «القوات المشتركة لم تستخدم اي سلاح ثقيل في معركة الموصل حفاظاً على ارواح المدنيين وممتلكاتهم»، متهما التنظيم بـ»استخدام السيارات المفخخة والهاون الذي ينفجر بالأحياء السكنية المكتظة بالسكان، ما يخلف ضحايا في صفوف المدنيين».

وحسب مراصد حقوق الإنسان فإن الكثير من العائلات لقت حتفها بسبب ما تشهده المدينة من عمليات عسكرية، بعد استخدام القوة المفرطة والأسلحة الثقيلة، وانفجار الكثير من السيارات المفخخة وسط الاحياء السكنية.

وفي تطورات المعارك التي تخوضها القوات العراقية لتحرير الجزء الغربي من الموصل، قال قائد الحملة العسكرية لتحرير المدينة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن «قوات مكافحة الإرهاب حررت السايلو والمعملين ورفعت العلم العراقي فوق مبانيهما، وكبدت العدو خسائر كبيرة».

فيما أكد الملازم أول في الفرقة التاسعة في الجيش سمير داوود المحسن، استعادة محطة كهرباء بادوش. وذكر أن «قوات مشتركة من الفرقة المدرعة التاسعة، وفصائل من الحشد الشعبي سيطرت قبل ظهر اليوم على المحطة، بإسناد مباشر من طيران الجيش».

على صعيد متصل، قال المقدم في الجيش العراقي عبد السلام الجبوري إن «كتيبة مدفعية ذكية أمريكية بمحيط سد الموصل، استهدفت شبكة أنفاق تابعة لتنظيم الدولة غربي ناحية وانة (35 كلم غرب الموصل) التي تسيطر عليها قوات البيشمركة (جيش الإقليم الكردي)».

وأضاف «تم استهداف شبكة الأنفاق بعد رصد تحركات لعناصر داعش بنحو 20 قذيفة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها».

ورجّح الجبوري «مقتل العشرات من داعش في هذا القصف».

كذلك، وقعت اشتباكات بالقرب من المتحف الذي سبق أن صور عناصر التنظيم أنفسهم فيه وهم يدمرون تماثيل ومنحوتات لا تقدر بثمن في عام 2015.

وقال المقدم حميد حبيب من قوات الرد السريع «الخط الأمامي يقع خلفه مباشرة. يوجد قناصة يرابطون في مباني الفنادق العالية على طريق خلف ذلك الخط».

ومنذ قرابة أربعة أشهر تحتدم المعارك في الموصل بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة» الذي بدأت دفاعاته تتهاوى في ميدان المعركة لاسيما في الجانب الغربي من المدينة، حيث جرى انتزاع العديد من القرى والمواقع الاستراتيجية من قبضته. لكن القوات العراقية تواجه في توغلها هناك مقاومة عنيفة على نحو متزايد من مسلحي التنظيم الذين يستخدمون السيارات الملغومة والقناصة.

وتسعى القوات العراقية إلى إخراج مقاتلي تنظيم «الدولة» من غرب الموصل في غضون شهر رغم أنها تخوض قتالا صعبا في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الأول طالب شغاتي، في مؤتمر في السليمانية «رغم القتال العنيف… فنحن نمضي قدما بإصرار لإنهاء المعركة على الجانب الغربي خلال شهر». ويحارب بضعة آلاف من مقاتلي التنظيم في غرب الموصل في مواجهة قوة عراقية مؤلفة من 100 ألف مقاتل غير أن أساليبهم الوحشية التي استخدموها في الشطر الشرقي في أواخر العام الماضي مكنتهم من الصمود لفترة أطول من التقديرات الأولية المتفائلة للحكومة.

وتفوق مدينة الموصل بكثير من حيث الحجم أي مدينة أخرى خضعت لسيطرة التنظيم في دولة الخلافة التي أعلنها في الأراضي الخاضعة له في العراق وسوريا.

وتقهقر التنظيم وتقلصت الأراضي التي يسيطر عليها في البلدين في حربه في مواجهة ثلاث قوى منفصلة تدعمها الولايات المتحدة وتركيا وروسيا تتقدم صوب الرقة معقله في سوريا.

وداخل المدينة تقاتل قوات مكافحة الإرهاب إلى جانب الشرطة الاتحادية وقوة الرد السريع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية والتي استعادت هذا الأسبوع السيطرة على منطقة المباني الحكومية ومتحف الموصل.

وما من شك يذكر في أن القوات العراقية ستنتصر في النهاية على عناصر «الدولة» إذ تفوقهم عدداً وعدة، لكن من المتوقع أن يلجأ التنظيم إلى أساليب حرب العصابات القديمة حتى بعد خسارة الموصل.