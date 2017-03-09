﻿البيت الأبيض لا يستبعد التهديد باستخدام «الخيار العسكري» للرد على انتهاكات روسيا لاتفاقيات الحد من التسلح

واشنطن ـ «القدس العربي» أقر قادة الجيش الأمريكي ان روسيا نشرت نوعا جديدا من صواريخ «كروز»، في انتهاك اتفاق الحد من التسلح، وقالوا ان إدارة دونالد ترامب تتطلع إلى الرد في حين قال زعماء الكونغرس بأنهم يريدون معرفة المزيد من التفاصيل حول خطة البيت الابيض للرد.

وجاء إقرار الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس هيئة الاركان المشتركة، في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، بمثابة اول اعتراف من مسؤول أمريكي كبير في ان صواريخ «كروز» هي في طور التشغيل، ولم يقل سيلفا اسم النوع الجديد لهذه الصواريخ التى تتمتع بقدرة على تحميل روؤس نووية كما لم يذكر اماكن تواجدها رغم الاعتقاد بأنها قد تكون على الاراضي الروسية.

ومن غير المرجح، ان تتراجع روسيا عن نشر الصواريخ الجديدة، وفقا لافادة سيلفا، الذى أضاف ان الروس نشروا الصواريخ في انتهاك واضح لروح معاهدات (القوات النووية المتوسطة)، والصواريخ ممنوعة بموجب معاهدة معروفة باسم (إن إف إل)، التى وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عام 1987، وهي صواريخ يمكن ان تحلق لمسافة تزيد عن 3400 الف ميل. واستعرض ترامب، بالفعل، مجموعة من الخيارات، للرد على ( اعادة انتشار القوات الروسية ) خلال أمر تنفيذي أصدره في كانون الثاني/ يناير الماضي، وفقا لما كشفه سيلفا.

وطلب رئيس اللجنة الفرعية للقوات المسلحة، النائب مايك دي روجرز (جمهوري من ولاية الاباما) من قادة الجيش الأمريكي، بما فيهم سيلفا، وجون هيتين، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، تقديم خيارات الاستجابة إلى مجلس النواب بحلول نهاية الشهر الحالي. وقال: « الاستماع لاقوال تفيد ان روسيا تنشر الصواريخ الان في انتهاك للمعاهدات، والاعتقاد ان موسكو لن تتراجع عن ذلك، هو أمر مثير للقلق، لذا يجب المسارعة في تقديم خيارات عسكرية لمواجهة تصرفات روسيا».

وقال ترامب، الشهر الماضي، لوكالات انباء أنه سيثير قضية تطوير«كروز» مع الرئيس الروسي بوتين عندما يجتمعان.

ويمكن ان تشمل ردود الولايات المتحدة، نشر صواريخ هجومية أو قدرات إضافية مضادة للصواريخ في أوروبا، ولكن مهما كانت الخيارات التى ستقررها إدارة ترامب للرد على روسيا فإن الأمر سيكون له تداعيات على الأمن العالمي، وخاصة في القارة الأوروبية، وهناك احتمال نشر صواريخ في آسيا، مما قد يؤدى، أيضا، إلى ردود فعل غاضبة من كوريا الشمالية او الصين.