﻿البردويل يعلن انتهاء حماس من صياغة «الوثيقة السياسية» ويؤكد: مصر لم تضع العلاقة مع دحلان على طاولة الحوار

غزة – «القدس العربي»: كشف الدكتور صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن انتهاء حركته من صياغة «الوثيقة السياسية» الجديدة، وأنه تم اعتمادها نهائيًا من مرجعية الحركة الشورية، مؤكدا أن مصر لم تضع العلاقة مع محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح على طاولة الحوار مع حماس. وقال إن حماس ترفض فكرة إقامة دولة فلسطينية في سيناء.

وأضاف في تصريحات لموقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، أن الوثيقة الجديدة جرى عرضها على لجان صياغة متعددة تشمل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية، وأنه يجري الآن العمل على ترجمتها إلى لغات مختلفة.

وأوضح أنه يجري الترتيب في هذه الأوقات للإعلان عن الوثيقة أمام وسائل الإعلام، بشكل يليق بها، مشددا على أن حركته لا يمكن أن تقترب من المساس بالثوابت، سواء على مستوى مفهومها لأهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، أو على صعيد وسائل العمل من أجل تحقيقها. وأكد أن الوثيقة لا يمكن اختزالها في الحديث عن «حل مرحلي» للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حماس «لن تتنازل عن ذرة تراب من أرض فلسطين».

وأشار البردويل كذلك الى أن حماس لن تلغي أي وسيلة مهمة من وسائل التحرير، وعلى رأسها «المقاومة المسلحة»، وأنها كذلك لن تتنازل عن كونها «حركة وطنية فلسطينية بمرجعية إسلامية» تحرص أن تكون علاقتها إيجابية مع كل الأطراف، وأن تناقضها الوحيد مع الاحتلال فقط.

وكشف النقاب عن أن الوثيقة السياسية الجديدة أعدت بـ «عناية فائقة» من مؤسسات الحركة الشورية والتنفيذية والقضائية والقانونية، وقال إنها «تعبر عن رؤية حماس في قضايا متعددة». وكان البردويل قد أكد في تصريحات سابقة لـ «القدس العربي» أن الوثيقة تؤكد أن المسيحيين في فلسطين «شركاء في الوطن»، وأنه لا عداء مع اليهود على أساس ديني، بل على أساس سياسي لاحتلالهم لفلسطين، وأن هذه الوثيقة ستكون مرجعية للسياسات والرؤى الفكرية والاجتماعية. وتطرق البردويل لملف الانتخابات الداخلية في حماس، وقال إنها جرت تحت إشراف لجنة انتخابات مركزية في جميع أماكن الحركة في القطاع، خضعت جميعها لإشراف قضائي، وإنها أفرزت قيادة شورية وتنفيذية للحركة، ويتلوها انتخابات في باقي قطاعات الحركة سواء في الضفة أو الخارج أو في السجون، مضيفا «لكل منطقة خصوصية وظروف انتخابية لا تمس بروح الشورى والديمقراطية التي تسود العملية الانتخابية».

وأكد أن انتخاب القيادي يحيى السنوار رئيسا للحركة في غزة يعد «ميزة ومفخرة لحماس وليس عيبا في حقها»، موضحا أن «القيادة الجديدة لا يمكن تصنيفها على أنها عسكرية أو مدنية، فكل أبناء حماس مقاومون ومنطلقون من مؤسسة وفكر وبرنامج واحد»، مضيفا «السنوار هو ممثل في الحركة بفكره وملتزم بقواعدها».

وقال إن نتائج الانتخابات في غزة «لم تعلن بشكل رسمي»، كون هذه المرحلة مرتبطة بالانتخابات الشاملة، وإنه يمكن لأي شخص فاز في غزة أن يتولى ملفا على مستوى قيادة الحركة. وأضاف «النتائج الرسمية ستعلن بعد الانتهاء من إجراء مراحل الانتخابات كاملة».

وأعلن الشهر الماضي عن انتهاء حركة حماس من إجراء انتخاباتها الداخلية في قطاع غزة، واختيار القيادي السنوار قائدا للحركة في القطاع، بانتظار الانتهاء من العملية بشكل كامل، من خلال اختيار المكتب السياسي العام ورئيسه، حيث يدور الحديث أنه سيؤول إما لإسماعيل هنية أو الدكتور موسى أبو مرزوق.

وحول العلاقة مع مصر، قال البردويل عضو المكتب السياسي للحركة في غزة إن حماس «لا يمكن أن تكون إلا طرفا مسالما مع كل الدول العربية، ولن تكون طرفًا سلبيا في وجه مصر أو غيرها»، متمنيا أن تكون المرحلة السابقة من التوتر في العلاقة، قد انتهت تماما.وأكد على أن القاهرة لم تضع العلاقة مع محمد دحلان، على طاولة الحوار. وقال وهو يتحدث عن طبيعة علاقة حركته بدحلان، التي بدأت بتشكيل لجنة التكافل الوطنية التي ضمت نوابا في المجلس التشريعي «هذه اللجنة لعبت دورا في تقديم مساعدات إنسانية، بدون الدخول في أبعاد سياسية، ثم تقاطعت مع دحلان من الناحية القانونية عندما أصدر عباس قرارا برفع الحصانة عنه»، إضافة إلى التقاطع مع دحلان عندما رفض إنشاء المحكمة الدستورية.

ورفض القيادي في حماس قرار الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وقال إن الرئيس محمود عباس اعتبر تفاهمات بيروت التي جرت خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني «لاغية ونسفا لنتائج اللقاء»، وقال إن الرئيس «رفض التوصل لحل ينتهي بإجراء انتخابات للمجلس الوطني». وأعلن رفض حماس للأفكار التي تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في سيناء، وقال «حماس لن تسجل نظريا أو عمليا أي موافقة على توطين الفلسطينيين في أي جزء من الوطن العربي، وستبقى فلسطين لأهلها ومصر لشعبها، ولن توافق الحركة على دولة تسمى سيناء غزة»، داعيا فصائل المقاومة جميعا للتوقيع على وثيقة رفض لمشروع التوطين في سيناء.

وكشف البردويل عن توجه المجلس التشريعي في غزة، لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، وأنه يجري الإعداد لاعتمادها سريعا، «عقب نكوص حكومة رامي الحمد الله عن القيام بدورها».