﻿غارات جوية روسية تقتل 7 وتصيب 70 في دير الزور… ومشاة البحرية الأمريكية تنشر بطارية مدفعية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الخميس إن غارات جوية استهدفت بلدة في محافظة دير الزور شرق سوريا مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة أكثر من 70 آخرين. وقال المرصد إن مقاتلتين يعتقد أنهما روسيتان أسقطتا عشرات القنابل على بلدة الميادين في محافظة دير الزور التي تعد معقلاً لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار إلى أن الغارات أصابت مدرسة يسكنها نازحون ومخبزاً ومناطق سكنية في البلدة التي تقع على نهر الفرات. وتسيطر «الدولة الإسلامية» على معظم محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق كما تسيطر على نصف مدينة دير الزور. ويحاصر التنظيم الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية من المدينة منذ حوالي عامين. وأشار المرصد إلى أن الغارات أصابت أيضاً المشارف الجنوبية لمدينة دير الزور امس الخميس.

وكان مقاتلو «الدولة الإسلامية» شنوا أكبر هجوم لهم منذ أشهر على الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية في المدينة في أوائل كانون الثاني/ يناير مما أسفر عن مقتل العشرات. وذكر المرصد أن المقاتلات السورية والروسية ترد بقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية وهي تستهدف المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها بانتظام منذ ذلك الحين.

جاء ذلك فيما نشرت الولايات المتحدة بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا دعما للهجوم على معقل تنظيم «الدولة» في الرقة، حسب ما أعلن مسؤول امريكي. وقال المسؤول إن جنودا من الوحدة 11 لمشاة البحرية نشرت بطارية «هاوتزرز» من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية في سوريا. وأوضح المسؤول أن مشاة البحرية «مستعدة للقيام بمهمتها» في دعم هجوم الرقة، مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست». وتمثل هذه العملية خطوة مهمة للقوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

وتنتشر قوات امريكية، قوامها نحو 500 جندي من العمليات الخاصة، في سوريا لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية خصوصاً لقوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف عربي-كردي. ووفقاً لـ»واشنطن بوست»، فإن نشر المدفعية كان في طور النقاش «لبعض الوقت»، وليس جزءاً من طلب الرئيس دونالد ترامب وضع خطة جديدة لتكثيف القتال ضد تنظيم «الدولة».

وكان البنتاغون أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن عسكريين أمريكيين نشروا في سوريا قرب مدينة منبج رافعين العلم الأمريكي على آلياتهم تفاديا لوقوع معارك بين مختلف القوات الموجودة في المنطقة.