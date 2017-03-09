﻿تنفيذا لقرار البشير… إطلاق أسرى حركات دارفور من سجن كوبر

الخرطوم ـ «القدس العربي»: شهد سجن كوبر في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الخميس، إجراءات الإفراج عن أسرى حركات دارفور، الذين أصدر الرئيس عمر البشير قرارا بالعفو عنهم.

بين هؤلاء عبد العزيز نور عُشر، القائد الميداني لحركة العدل والمساواة والأخ غير الشقيق لرئيس الحركة. وقال في كلمة له نيابة عن المفرجين عنهم، إن «الخطوة المقبلة في حياته هي بذل المزيد من الجهود من أجل إحلال السلام في دارفور من أجل المساهمة في إعمار ما دمرته الحرب».

وأثنت إدارة السجن على المحكومين طوال فترة وجودهم، مشيرة إلى أن عدداً منهم يستعد حاليا لامتحانات شهادة الأساس، ومجموعة أخرى لامتحانات الشهادة السودانية.

وشهدت الساحات المحيطة بسجن كوبر، أشهر سجون السودان، حركة غير عادية. وتجمعت أسر المفرج عنهم، والناشطين. وحرصت بعض القيادات السياسية على الحضور وأقيمت خيمة داخل السجن شهدت حفلاً مصغراً.

ورغم أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» (شمال)، بادرت في الرابع من هذا الشهر بإطلاق جميع الأسرى الموجودين لديها، قال ناشطون إن قائمة المفرج عنهم ضمنت المنتسبين لحركات دارفور، وخلت من هؤلاء المحسوبين على الحركة الشعبية، التي تقاتل الحكومة في جبال النوبة والنيل الأزرق.

وأطلق ناشطون حملة لإنقاذ سراح التوم حامد كوكو، وهي من أبناء جبال النوبة، وقيادي في حركة العدل والمساواة حكم عليه بالإعدام، مشيرين إلى أن العفو لم يشمله ضمن آخرين يتجاوز عددهم المئة. ووجد قرار إطلاق سراح الأسرى ترحيباً من المجتمع السوداني، وقادة الأحزاب السياسية.

ووصف منبر المجتمع المدني الدارفوري، عملية إسقاط عقوبة الاعدام عن المعتقلين، والعفو عن منتسبي الحركات المسلحة، بأنها «خطوة مقدرة في العملية السلمية تؤكد أن البلاد بدأت تجني ثمار الحوار الوطني».

ودعا «جميع الأطراف السودانية لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لحل مشاكل البلاد». ونبّه إلى «ضرورة إطلاق من تبقى من المعتقلين والمتحفظ عليهم في دارفور وبقية المعتقلين والمحكومين في جرائم مماثلة». من جهتها، اعتبرت الأمانة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي أن ما حصل «يمهّد للسلام وإيقاف الحرب والتحوُّل الديمقراطي». ونوهت بضرورة بـ»جلوس كل الأطراف السودانية لتحقيق الوفاق».

كذلك، طالب المنبر، أطراف الصراع المسلح والقوى السياسية في البلاد، بدعم وتمتين روح الوفاق الوطني، والالتحاق باتفاقية الدوحة لسلام، واتفاقية السلام الشامل، والانضمام إلى الحوار الوطني، ومخرجاته، والوثيقة الوطنية ووقف أعمال العنف.

وأوضح مساعد رئيس حركة تحرير السودان (قيادة مناوي)، متوكل محمد موسى أن «القرار يصب في مصلحة حل أزمات البلاد المستعصية، وتعزيز فرص السلام إن تخلى النظام عن نهجه المعهود في معالجة أزمات البلاد».

وطالب النظام بـ«التوجه الصادق نحو تناول قضايا البلاد وفق إرادة سياسية حقيقية وبعيداً عن المزايدات من أجل إيقاف الحرب التي اضطرت الحركة إلى خوضها». وبين متوكل أنهم «أطلقوا سراح العديد من أسرى النظام الذين اعتقلتهم الحركة في معارك مختلفة، وذلك دون أن تقدمهم إلى محاكمات صورية، بل كانت تُحسن معاملتهم وفق معايير معاهدات معاملة الأسرى ثم تسلمهم عبر الصليب الأحمر ليعودوا إلى أسرهم».

وقال جبريل آدم بلال، أمين الإعلام الناطق الرسمي، باسم حركة العدل والمساواة، إن الأخيرة ترحب بإسقاط حكم الإعدام والعفو الرئاسي عن بعض الأسرى وتطالب بضرورة شمولية القرار وإطلاق السراح.

وطالب في بيان، بـ«ضرورة أن يشمل العفو الرئاسي جميع السجناء السياسيين وجميع المعتقلين والمحكومين دونما استثناء».

أما حزب الأمة القومي، فعبّر عن ترحيبه بالخطوة، مؤكداً «أثره الإيجابي في عملية السلام ووقف الحرب».

واضاف أن «القرار سيظل ناقصاً إذا لم يستكمل بإطلاق سراح فوري لكل المحكومين والأسرى والمعتقلين السياسيين».

وأعتبر أن «مثل هذه الخطوة يمكن أن تعيد الثقة المفقودة في النظام»، مشيرا إلى «إصدار قرار بالعفو العام في السابق، لكن لم يتم تنفيذه».

هذه القرارات، كذلك، تعزز، وفق الحزب، «مسارات السلام العادل الشامل وتفتح الطريق إلى التحول الديمقراطي الكامل، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتخلي عن المكاسب الثنائية الضيقة لصالح معادلة كسبية قومية تعيد الأمل وتحقق الخلاص الوطني».

لكن عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان، سخر من هذا القرار، واعتبره بلا مضمون.

وقال إن «الأسرى يحكمهم القانون الدولي الإنساني ولايتم الحكم عليهم بالإعدام كما فعلت حكومة البشير»، مشيرا إلى أن «حركت تحرير السودان أطلقت سراح العديد من الأسرى دون من أذى».