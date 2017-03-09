﻿دعوة فلسطينية لحملة إسلامية ضد قانون «منع الأذان» وكنائس ترفع الأذان ليلاً من داخلها رفضاً للقرار الإسرائيلي

رام الله – «القدس العربي»: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ثلاثين فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينهم النائبة في المجلس التشريعي سميرة الحلايقة (53 عاما) بعد اقتحام منزلها والاستيلاء على حاسوبها الخاص.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت معتصم فاروق مسالمة (17 عاما) ومحمود رائد مسالمة (16 عاما)، كما اعتقلت من مدينة الخليل نفسها علي ماجد العجلوني وشقيقه مرسي ورامي ادريس بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وطالت الاعتقالات عددا من الفلسطينيين من أحياء في القدس المحتلة منهم محمد عاهد علقم، بعد مداهمة منزله في مخيم شعفاط وسط القدس، والأسيران المُحرّران أحمد مطير ومحمود اللوزي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وكانت عناصر من وحدة المستعربين في قوات الاحتلال اعتقلت القاصرين: حسام الزغل ورامي الجولاني ومالك القيسي عقب اقتحام الحي الثّوري في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي شمال الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة قبلان جنوب نابلس. وهما جهاد صالح نشاطة (31 عاما) وعاصف تيم (24 عاما) بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

على الجانب السياسي دعت وزارة الإعلام إلى إطلاق حملة إسلامية وعربية ضد قانون «منع الأذان» الذي صوت عليه الكنيست أول من أمس. وحثت وزارات الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدائمة للإعلام العربي المنبثقة عن جامعة الدول العربية على تخصيص الثلاثين من مارس/ آذار الحالي يومًا لجهد مشترك، يبين عنصرية الاحتلال الاسرائيلي وسعيه لإشعال حرب دينية.

وأكدت أن ربط الدعوة إلى الحراك الإعلامي في العالمين: العربي والإسلامي بيوم الأرض يحمل رسالة مهمة تدمج بين القانون الذي ينتهك حرية العبادة، وبين ما تتعرض له الأرض الفلسطينية من مصادرة واستيطان ونهب. وأعلنت أنها بدأت بحملة وتحرك في هذا المجال عبر مخاطبة الدول الأعضاء في المنظمات الإسلامية والعربية، وسائر الاتحادات الإعلامية العربية والإسلامية ودعوتها إلى الانضمام للحملة، ورفع الصوت عاليًا ضد تنامي العنصرية وتشريع الفاشية، والتحذير من خطورة الحرب الدينية التي تسعى لها إسرائيل وقيادتها.

ووجهت الوزارة التحية للكنائس التي رددت الأذان من داخلها، في رسالة تثبت للعالم التلاحم المسيحي- الإسلامي في مواجهة العنصرية الإسرائيلية ضد نداء السماء التي لا تكتفي بملاحقة حرية العبادة في بيوت الله والكنائس فحسب بل تنهش قبور الموتى.

وأدانت ما يسمى بقانون «المؤذن» واعتبرته امتدادا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في اسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الاسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة.

كما يأتي إقرار هذا القانون في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين. واعتبرت إقرار هذا القانون شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين ومشجعا على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا من ثقافة التسامح والسلام.

كما أكدت أن الاكتفاء ببيانات الادانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، التي لم تترافق بخطوات عملية رادعة قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة في فلسطين. وأكدت أن محاسبة اسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هي الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.