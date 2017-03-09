﻿الهيئة السياسية لمنبج السورية وريفها تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنيين جنوب المدينة

الحسكة ـ «القدس العربي»: طالبت الهيئة السياسية لمدينة منبج وريفها المجتمع الدولي بحماية المدنيين العزل في ريف منبج الجنوبي، وفتح ممرات إنسانية تمكنهم من الوصول إلى مدينتي منبج وجرابلس، في ظل الهجمة التي تشنها قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي على المنطقة، واستهداف تنظيم الدولة للمدنيين خلال محاولتهم الفرار من المنطقة، والاعتقالات التي تطال المدنيين من قبل مسلحي الوحدات الكردية لدى وصولهم إلى مشـارف منبـج.

وأضاف البيان، أن أكثر من 100 ألف مدني يعيشون في الريف الجنوبي لمنطقة منبج، ظروفاً إنسانية غاية في الصعوبة، جراء الحملة التي أطلقتها قوات النظام المجرم وميليشيا حزب الله اللبناني الطائفية وبغطاء جوي روسي، في 17 شباط/فبراير الماضي، بهدف السيطرة على تلك المنطقة.

كما طالب البيان المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين العزل في ريف منبج الجنوبي، وفتح ممرات إنسانية تمكنهم من الوصول إلى منبج وجرابلس دون إعاقة مسلحي الوحدات الكردية الذين يحتجزون من حالفه الحظ ووصل إلى مشارف منبج، ويمنعونه من دخولها.

وقال رئيس الهيئة السياسية في مدينة منبج حسن النيفي في تصريح لـ»القدس العربي»: «إن الهيئة السياسية لمدينة منبج تريد توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بوجود مؤامرة كبرى على المدنيين، حيث أن روسيا جاءت لتدعم قوات النظام بحجة محاربة الإرهاب، وكذلك الأمريكان يتواجدون بحجة محاربة الارهاب، بينما في الحقيقة نرى أن تنظيم الدولة عندما تقدمت قوات النظام من جهة تادف قام بتسهيل الطريق أمامها ووصلت إلى مدينة الخفسة خلال يوم واحد فقط».

وأضاف «أن مدينة منبج تكتظ بالسكان ولم تعد تحتمل المزيد فهناك عدد كبير من المهجرين ينامون في العراء، بينما كل جهة دولية تريد ان تحفظ مصالحها بالدرجة الأولى فالأمريكيون يحرصون على توجه قوات «قسد» إلى الرقة لحرب تنظيم الدولة، والنظام يريد التمدد إلى أبعد من قرية الخفسة التي سيطر عليها بهدف الوصول إلى قرية البريرة التي تحتوي على محطة ضخ المياه الرئيسية لمدينة حلب».

وأكد النيفي أن «الوضع الانساني في جنوب مدينة منبج صعب جداً ويجري على مرأى ومسمع الأمريكيين والروس على الأرض، حيث أن الروس هم بالأصل مجرمون حقيقيون يوفرون غطاءً سياسياً وعسكرياً للنظام السوري ليتمكن من السيطرة على اكبر مساحة من الارض السورية بينما الأمريكيون لا يهتمون سوى بتوفير الحماية لقوات قسد خوفاً من هجوم محتمل من قوات درع الفرات».

من جهته قال الناشط أحمد محمد «إنه لليوم الرابع على التوالي تتواصل المأساة الإنسانية الكبرى في مدينة منبج وخاصة بريفها الجنوبي، التي بدأت منذ قيام قوات الاسد باجتياح الريف الجنوبي انطلاقاً من مدينة تادف المحاذية من جهة الجنوب لمدنية الباب، حيث واصلت تقدمها باتجاه الخفسة بعدما قامت بقصف مركز وسط المدينة، مما دعا معظم سكان المدنية والقرى المجاورة إلى النزوح عن قراهم دون معرفة الوجهة التي سيذهبون إليها».

وأضاف محمد لـ»القدس العربي»، «إن تنظيم الدولة يحاصر المدنيين من جهة الشرق والنظام من جهة الغرب وقوات قسد من الشمال، حيث يتواجدون حالياً في منطقة تسمى مثلث الموت ويحاولون العبور عبر منافذ قرى الشلالة، تل حوزان وقرية تل الحمر، إلى مدينة منبج، إلا أنهم أثناء الوصول إلى مناطق سيطرة قوات قسد عند مداخل المدينة لا تسمح إلا للنساء بالدخول أما الرجال والشبان فتتركهم بالعراء لمدة يومين أو ثلاثة بدون مأوى وطعام وشراب».

يذكر أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له مدعومة بالمقاتلات الحربية الروسية كانت قد أعلنت في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ريفي حلب الشمالي الشرقي، مما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين عن مناطقهم، فيما خسر التنظيم عشرات القرى والبلدات والمدن، إلا أنه لا يزال يسيطر على نحو 25 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي تتضمن بلدتين رئيسيتين هما دير حافر ومسكنة وقرى أخرى بريفيهما.