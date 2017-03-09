﻿تلفزيون ألماني يكشف وجود قائمة اعتقالات سورية تضم مئات الألمان

برلين ـ «القدس العربي»: كشف تقرير أعده تلفزيون NDR الألماني أن نظام الرئيس الأسد أعد لائحة مطولة ضد أشخاص مطلوب القبض عليهم بحيث شملت القائمة مئات الألمان وذلك ضمن بنك معلومات سري كشف عنه وتتضمن اللائحة سياسيين وباحثين وصحافيين.

وأكد ت القناة التلفزيونية الألمانية أن أوامر اعتقال صدرت في حق بعض هؤلاء في سوريا. وطبقًا للمعلومات التي أوردتها القناة تتضمن اللائحة أيضا صحافيين أزعجت تقاريرهم عمل السلطات وتمت مراقبتهم عن طريق مخابرات الأسد.

وشملت القائمة 500 اسم ألماني في اللائحة السرية نفسها عرف منهم فولفغانغ باور من أسبوعية «دي تسايت»، أو رئيس تحرير مجلة «زينيت» دانييل غيرلاخ. كما شملت القائمة التي أعدتها المخابرات السورية المصور والمخرج مارسيل ميتلسيفن والذي تم اختياره في المسابقة الأولوية لجوائز الأوسكار في هوليود وذلك بعد إخراجه قصة عائلة من حلب نجحت في الهروب من الحرب الأهلية إلى ألمانيا.

وهناك فئة ثالثة من الألمان في اللائحة صدرت في حقهم أوامر اعتقال من قبل السلطات السورية من بينهم صحافي الفيديو كورت بيلدا الذي أنجز تقارير من سوريا لصالح شبكة «أيه. إر. ديه».

وحسب «إن. دي، إر» فإن بنك المعلومات الذي أعدته المخابرات السورية ورفع للرئيس الأسد يتضمن ما لا يقل عن مليون و600 ألف من البيانات وذلك لغاية عام 2015 وتتضمن أسماء أشخاص ينتمون لـ 150 بلدًا وتشمل فترة زمنية تعود للستينات من القرن الماضي. وتوجهت القناة الألمانية إلى الحكومة السورية طالبة منها توضيحاً بشأن تلك المعلومات، إلا أنها لم تتلق حتى الآن إجابة، حسبما قالت القناة الألمانية نفسها.

من جهة أخرى أقام لاجئون سوريون في ألمانيا دعوى ضد ضباط مخابرات سوريين يتهمونهم بالمسؤولية عن تعذيبهم أثناء اعتقالهم في سجون المخابرات بدمشق. حيث رفع سبعة لاجئين سوريين حسب صحيفة فيلت الألمانية دعوى أمام محكمة ألمانية ضد ستة من قادة المخابرات وضباط كبار يحملونهم المسؤولية عن تعذيبهم في سجون المخابرات. ويسمح القانون الألماني عادة برفع دعوى على المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى لو كانوا أجانب وليسوا من مواطني الدولة الألمانية.

ويطالب هؤلاء السوريون وهم من ضحايا التعذيب، المدعي العام في ألمانيا ببدء التحقيقات وإصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين. كما يمكن استخدام التحقيقات الألمانية أمام محكمة خاصة في سوريا أيضاً وتقتصر الدعوى على التعذيب في ثلاثة سجون تابعة للمخابرات العسكرية في دمشق، حيث اعتقل المدعون وتم تعذيبهم بشكل وحشي في ظروف اعتقال غير إنسانية.