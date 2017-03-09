﻿مسؤول دولي يدعو لتلبية احتياجات أكثر من 7 ملايين امرأة تأثرن بالنزاع في سوريا

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: دعا كيفن كينيدي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي لأزمة سوريا، إلى بذل جهود أكبر لتلبية احتياجات أكثر من سبعة ملايين امرأة وفتاة متأثرة بالنزاع في سوريا.

جاء ذلك في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، قال فيها إن الاستجابة للاحتياجات المحددة للمرأة السورية تمثل أولوية مطلقة للمجتمع الإنساني، وأكد على ضرورة بذل المزيد في هذا الشأن.

وتشكل النساء والفتيات 52% من نحو ثلاثة عشر مليون سوري، وهن في حاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في جميع أنحاء البلاد، وتعيش كثيرات منهن في ظروف قاسية بشكل خاص، وقال إن من بين أكثر من 643 ألف شخص يعيشون في ثلاثة عشر موقعاً محاصراً، يوجد أكثر من 340 ألف امرأة وفتاة.

وقال كينيدي إنه وبعد ست سنوات من الصراع، تغيرت بنية الأسرة السورية بشكل كبير. وتتولى النساء الأدوار التي كانت تقليدياً أكثر ارتباطاً بالرجال، مثل العمل بأجر وإعالة الأسرة. وبينما يؤدي ذلك إلى قدر أكبر من تمكين المرأة فإنه أيضاً يتسبب في زيادة مخاطر العنف ضد النساء والفتيات.

ووفقاً لتقييم أجرته الأمم المتحدة في عام 2016 في مناطق عدة ، فإن 85% من الشواغل الرئيسية تركزت حول زواج الأطفال، يليه العنف المنزلي ثم العنف الجنسي. وتواجه الأرامل والمطلقات اللاتي غالباً ما يصبحن العائل الرئيسي للأسر التي تعيلها النساء تصاعد وصمة العار والتمييز، الأمر الذي من المحتمل أن يهدد حصولهن على المساعدات الإنسانية.

وأشار كينيدي إلى أن أولويات النازحات تتمثل في الحصول على المساعدات الإنسانية ودعم سبل كسب العيش وكذلك التخفيف من خطر العنف القائم على نوع الجنس وتوفير خدمات يسهل الوصول إليها للناجيات بما في ذلك بناء قدرات الموظفين الذين يعملون مع النازحين.