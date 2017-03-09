﻿لأول مرة، مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون يتقدم على زعيمة اليمين المتطرف لوبان

باريس ـ «القدس العربي»: أظهر استطلاع للرأي أجري يوم أمس الخميس، أن إمانويل ماكرون الذي يمثل تيار الوسط، سيتفوق على زعيمة اليمين المتطرف في الجولة الأولى وفي جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. وتعتبر هذه أول مرة منذ أسابيع يتوفق فيها ماكرون على مارين لوبان، بعدما نجح بتقليص الفارق بينهما ونجح في الظفر ب6 نقاط إضافية خلال أسبوعين. ويبدو أن ماكرون استفاد من الأزمة التي يعيشها اليمين المحافظ، خصوصا انشقاق واستقالة عدد من قيادات الحزب بسبب رفض المرشح فرانسوا فيون الانسحاب من السباق الرئاسي، كما استفاد من تشرذم معسكر اليسار وعجزه عن توحيد صفوفه.

وجاء في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «هاريس إنتراكتيف»، أن ماكرون سيحصل على 26 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى مقابل 25 في المئة لمارين لوبان. أما فرانسوا فيون فما يزال يحتل المرتبة الثالثة بنسبة 20 في المئة ومرشح الحزب الاشتراكي في المرتية الرابعة بنسبة 13 في المئة.

كما توقع استطلاع الرأي أنه في جولة الإعادة، فإن ماكرون في حال واجه لوبان فإنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لزعيمة اليمين المتطرف. أما في حال مواجهته لفرانسوا فيون، فإن ماكرون سيهزم فيون، مرشح اليمين المحافظ أيضا، بنسبة 59 في المئة من نسبة الأصوات.

وأوضح الاستطلاع أن أسبابا متنوعة دفعت المواطنين للتصويت لماكرون، أبرزها «البرنامج الانتخابي للمرشح» بنسبة 63 في المئة، بينما عبر 57 في المئة عن «قدرة ماكرون على حمل أفكار جديدة» بنسبة 57 في المئة. أما 54 في المئة من المواطنين، فقد عبروا عن رضاهم عن المرشح ماكرون لـ «نظافة اليدين» وعدم تورطه في أية فضائح أو فساد مالي كما هو الحال بالنسبة لمرشح اليمين الفرنسي فرانسوا فيون ومارين لوبان، اللذين ما يزال القضاء يحقق معهما في ملفات الوظائف الوهمية. يذكر أن ماكرون تعهد في برنامجه الانتخابي، في حال فوزه، بأنه سيقوم بسن «قانون يمنع النواب البرلمانيين من تشغيل أفراد من عائلتهم أو أقربائهم درءا للفساد ولتخليق الحياة العامة».

وحقق ماكرون قفزة نوعية في الأيام الماضية، خصوصا بعدما كشف النقاب عن برنامجه الانتخابي، وبعد أن نال تأييد زعيم حزب «يمين الوسط» الذي يتزعمه السياسي الفرنسي المخضرم، فرانسوا بايرو. كما حظي ماكرون في الفترة الأخيرة بتأييد وانضمام عدد من الوزراء السابقين والنواب والقيادات السياسية من مختلف الأحزاب. وكان آخرها إعلان برتران دولانوي، القيادي الاشتراكي وعمدة باريس السابق، انضمامه وتأييده لماكرون، بعد انضمام اليميني، والوزير السابق ذو التوجه الليبرالي، ألان مادلان، والأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الفرنسي، روبرت هو، والقيادي في حزب الخضر كوهن بانديت ووزير الخارجية الأسبق،الاشتراكي برنار كوشنير.

على صعيد آخر، كشف ماكرون، يوم الأربعاء، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عن «أمنيته» تعيين امرأة رئيسة للوزراء في حال انتخابه رئيسا للبلاد. وقال « لا يمكنني الجزم الآن بأنني سأعين امرأة في منصب رئيسة الوزراء لكن الأولوية طبعا ستكون للشخص الأكثر كفاءة، حتى وإن كانت لدي رغبة وأمنية بأن يكون المنصب من نصيب امرأة».

يذكر أن ماكرون لدى زيارته إلى الجزائر قبل ثلاثة أسابيع كان أثار جدلا واسعا في فرنسا وأثار حفيظة وسخط اليمين المحافظ واليمين المتطرف بعدما صرح بأن «الاستعمار الفرنسي للجزائر يعد جريمة ضد الإنسانية».

يشار إلى أنه منذ تفجر فضيحة فيون، حول الوظائف الوهمية، لزوجته ونجليه منذ نحو شهرين، واستطلاعات الرأي كلها تتوقع فوز مارين لوبان في الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، ويعتبر استطلاع الرأي الذي أجري يوم أمس، الأول من نوعه الذي يتوقع فوز المرشح المستقل وصاحب حركة «إلى الأمام» في الجولتين الأولى والثانية، سواء كان ذلك أمام مارين لوبان أو فرانسوا فيون. لكن يبدو أن لا شيء ثابتا في حملة الانتخابات الفرنسية، وأصبحت مثل الرمال المتحركة، لا أحد يمكنه الجزم حاليا لمن ستكون الغلبة قبل الموعد المحدد في 23 نيسان/ أبريل المقبل. ومن الواضح أنه خلال الأيام المقبلة ستتكشف الأمور بشكل أوضح، خصوصا في حال انضمام قيادات يمينية منشقة عن مرشح اليمين المحافظ فرانسوا فيون وأخرى اشتراكية مستاءة من تشرذم معسكر اليسار وعجز بونوا آمون عن توحيد صفوف عائلته لتشكيل جبهة موحدة مع اليسار الراديكالي.