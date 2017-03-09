﻿اينتراخت فرانكفورت يفتقد 10 لاعبين أمام البايرن!

فرانكفورت – د ب أ: يعاني اينتراخت فرانكفورت من كثرة الغيابات في صفوفه بسبب الإصابات والإعياء، خلال مواجهته غدا أمام مضيفه بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني. وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الكسندر ماير والمدافع مايكل هيكتور بسبب الإعياء. وقال نيكو كوفاكيتش، مدرب اينتراخت فرانكفورت: «لا أعرف إذا كان ماير سيتمكن من المشاركة، نعاني من غيابات كثيرة، أتمنى أن نجد 18 لاعبا يسافرون معنا غدا». ومن المتوقع أن يفتقد اينتراخت، صاحب المركز السادس، والذي خسر في آخر أربع مباريات، جهود عشرة من لاعبيه خلال مواجهة البايرن.

هيرتا برلين يستعيد جهود ايبسيفيتش أمام دورتموند

برلين – د ب أ: أعلن هيرتا برلين الألماني، أن مهاجمه البوسني سيشارك أمام بوروسيا دورتموند بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ. وقال بال دارداي، مدرب هيرتا: «تجاوز ايبسيفيتش كل مشاكله، سيشارك معنا». ويلتقي هيرتا، الخامس، مع ضيفه دورتموند، الثالث، في ثالث مواجهة بينهما هذا الموسم حيث تعادلا في الدور الأول من الدوري، وفاز دورتموند بركلات الترجيح في كأس ألمانيا. وقد يستعيد هيرتا أيضا جهود ميتشل فايسر بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لكنه سيفتقد جهود فابيان لوستنبرغر وجوردان توروناريغا والكسندر ايسفين بسبب الإصابة.

إيقاف لاعب بورنموث 5 مباريات لدوسه وجه إبراهيموفيتش!

لندن – الأناضول: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، إيقاف تروي مينغس، لاعب بورنموث، 5 مباريات بعد تعديه على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي. وقال الاتحاد: «تم توجيه اتهام بالسلوك العنيف لمينغس، لذا تم اتخاذ قرار نهائي بإيقافه 5 مباريات». وشهد اللقاء السبت الماضي، وانتهى بالتعادل 1/1، اعتداء من إبراهيموفيتش على مينغس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وقام إبراهيموفيتش بضرب مينغس مستخدما مرفقه أثناء الالتحام للحصول على كرة هوائية، وقبلها داس مينغس وجهه أثناء سقوط على الأرض، ولم يتحصل اللاعبان على بطاقة حمراء، لكن ابراهيموفيتش أوقف 3 مباريات.

توتنهام يجدد عقد الويلزي ديفز حتى 2021

لندن – الأناضول: أعلن توتنام الإنكليزي، تجديد عقد ظهيره الأيسر، الويلزي بين ديفز لعام 2021. ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة. وانضم الويلزي للنادي اللندني عام 2014 من سوانزي. وشارك مع منتخب بلاده ويلز في كأس الأمم الأوروبية في فرنسا والتي توّج بلقبها المنتخب البرتغالي. وشارك في المباريات السابقة بشكل أساسي مع توتنهام بسبب غياب الظهير الأيسر داني روز للإصابة.

إيقاف منافسات الدوري الجزائري لمدة أسبوعين

الجزائر – د ب أ: قررت رابطة دوري المحترفين الجزائري إيقاف المسابقة لمدة أسبوعين، نظرا لازدحام جدول المباريات المؤجلة. وكشفت الرابطة، أن الدوري سيتوقف مباشرة بعد إجراء المرحلة الرابعة والعشرين اليوم وغداً. وأوضحت الرابطة أن لجنة المسابقات برمجت أربع مباريات مؤجلة ليوم الجمعة الموافق 24 أذار/ مارس الجاري، وهي مباريات مولودية الجزائر مع شبيبة القبائل وسريع غليزان مع اتحاد الجزائر وبلوزداد مع وفاق سطيف وتاجنانت مع بجاية. بينما تقرر إقامة مباراتي بجاية مع المدية والساورة مع غليزان يوم الجمعة 31 أذار/ مارس، والذي يقام فيه أيضا مباريات دور الثمانية لكأس الجزائر. وتعتزم لجنة المسابقات إقامة عدد من المباريات المؤجلة في منتصف نيسان/ أبريل، الذي يتزامن مع إقامة مباراتي الدور قبل النهائي للكأس.

«الكاف» ينتخب رئيسه الاسبوع المقبل!

أديس ابابا – الأناضول: أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، أن البلاد ستستضيف فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للاتحاد الافريقي (كاف) الاربعاء والخميس المقبلين. وستشهد اجتماعات «كاف» انتخابات رئاسة الاتحاد القاري، والتي ستجمع بين الكاميروني عيسى حياتو ورئيس اتحاد مدغشقر أحمد أحمد. ويسعى حياتو للحفاظ على مقعده كرئيس للكاف منذ توليه المهمة في 1988 حتى الآن.

الدوري المصري في مأزق بسبب المشاركات الافريقية!

القاهرة – د ب أ: قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري أن مواعيد مسابقة الدوري تشهد عدم استقرار بسبب مشاركة المنتخبات الوطنية والفرق في البطولات القارية المختلفة .وكشف أنه ينتظر نتائج الفرق الأربعة الأهلي والزمالك والمصري وسموحة في مستهل مشوارهم بدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي، لتحديد التعديلات في جدول الدوري بعد تأجيل بعض المباريات .وأضاف أنه تم تأجيل مباريات بشكل اجباري بسبب منتخب الشباب وأيضا معسكر المنتخب الأول الشهر الجاري، والذي يتخلله مباراة ودية أمام توغو استعدادا لمواجهة تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2019، مشيرا الى ان حسابات الدوري كلها تغيرت بسبب كثرة المؤجلات في الفترة الاخيرة والحالية والمقبلة ايضاً .وشدد على أن بلوغ الأهلي والزمالك والمصري وسموحة للدور التالي في البطولتين القاريتين سيفجر أزمة في مواعيد الدوري.