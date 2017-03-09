﻿عالم التنس: فيدرر يتطلع إلى مواجهة الكبار في بطولة إنديان ويلز

إنديان ويلز (كاليفورنيا) – د ب أ: أعرب نجم التنس السويسري روجيه فيدرر عن تطلعه لمباراته الأولى في بطولة إنديان ويلز للأساتذة، وهي البطولة التي تضم أربعة من أبطال الغراند سلام.

وبجانب فيدرر، تضم إنديان ويلز الأسباني رافاييل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش الفائز بأخر ثلاث نسخ من البطولة بجانب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، كما تضم البطولة أيضا نك كيريوس والكسندر زفيريف. وقال فيدرر (35 عاما) الفائز بـ18 لقبا في بطولات الغراند سلام كان أخرها لقب أستراليا المفتوحة قبل خمسة أسابيع: «لقد جئت إلى إنديان ويلز لمواجهة هؤلاء اللاعبين، قد أواجهم في الأدوار الأولى للبطولة». وأضاف: «لقد واجهت الكثير من المباريات الصعبة في مسيرتي، لا أطيق الانتظار من أجل بدء مشواري في البطولة». ومن جانبه قال البريطاني أندي موراي المصنف الأول على العالم الذي يتصدر تصنيف بطولة إنديان ويلز، وهي أول بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة هذا الموسم: «إنها قرعة مذهلة، لا اعتقد أنني شاهدت مثل هذا الشيء من قبل». وأضاف: «بالتأكيد الوضع صعب بالنسبة للاعبين الأدنى مرتبة في التصنيف». وقد يشهد الدور الثالث للبطولة مواجهة من نوع خاص بين فيدرر ونادال. والتقى اللاعبان مرة واحدة من قبل في إنديان ويلز في نسخة 2004 وانتهت بفوز نادال 6/3 و6/3.