﻿توماس يقود سيلتكس إلى الفوز على واريورز

لوس أنجليس – د ب أ: سجل ايسياه توماس 25 نقطة ليقود بوسطن سيلتكس للفوز على مضيفه غولدن ستيت واريورز 99/86 بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعانى واريورز في غياب نجمه كيفن دورانت الذي يعاني من إصابة في الركبة اليسرى. وسجل ستيفن كاري 23 نقطة وأضاف كلاي تومبسون 25 نقطة لفريق واريورز. وتكفل كيلي اولينيك بتسجيل 17 نقطة وخمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة لفريق بوسطن. وفاز يوتا جاز على هيوستون روكتس 115/108، حيث سجل رودي جوبرت وجوردن هايورد 23 نقطة ليساهما في تحقيق يوتا جاز الفوز الرابع على التوالي. وسجل جيمس هاردن 35 نقطة لفريق روكتس الذي خسر للمرة الثانية على التوالي. وفي مباريات أخرى فاز تورنتو رابترز على نيو اورلينز 94/87 ومينسوتا تيمبرولفز على لوس أنجليس كليبرز 107/91 وميلواكي بكس على نيويورك نيكس 104/93 وسان انطونيو سبيرز على ساكرامينتو كينغز 114/104. كما تغلب ميامي هيت على تشارلوت هورنتس 108/101 وواشنطن ويزاردز على دنفر نغتس 113/123 واورلاندو ماجيك على شيكاغو بولز 91/98 واتالانتا هوكس على بروكلن نتس 110/105 وانديانا بيسرز على ديترويت بيستونز 98/115.