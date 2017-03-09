﻿الدوري القطري: الريان يمدد عقد مهاجمه تاباتا حتى بلوغه الأربعين!

الدوحة – د ب أ: واصل مجلس إدارة الريان القطري سياسته في الحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، وأعلن تجديد عقده مهاجمه المخضرم روديغو تباتا (36 عاما) حتى عام 2020، ليقترب اللاعب، حال استمراره مع الريان حتى نهاية العقد من مشارف الأربعين في خطوة تبدو غريبة بالنظر إلى قدرة اللاعب على الاستمرار بنفس العطاء من عدمه خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن تباتا انتقل للريان عام 2010، قادما من بشكتاش التركي، ولعب لعدة أندية برازيلية أبرزها سانتوس، كما لعب بعدها لغازي عنتاب التركي و بشكتاش، قبل أن ينتقل للريان الذي أعاره للسد عام 2014، ومثل المنتخب القطري لأول مرة في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا. وكان عقد تاباتا ينتهي عام 2018، لكن حرصت إدارة الريان على تمديد عقده نظرا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، وقدرته على قيادة خط هجوم الفريق خلال المرحلة المقبلة. ويعد تاباتا من الركائز الأساسية في خط هجوم الريان وسجل هذا الموسم 16 هدفا مع الفريق في الدوري القطري، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف المغربي يوسف العربي لاعب لخويا والجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد. ولعب تاباتا دور البطولة في تتويج الريان الموسم الماضي بلقب الدوري بعد غياب 21 سنة كاملة، بعدما تألق بشكل واضح وسجل 21 هدفا قاد بها الفريق لانتزاع درع الدوري.

الدوري الإماراتي: الجزيرة يعبر العين بثنائية مبخوت ويعزز صدارته

أبوظبي – د ب أ: اجتاز الجزيرة احدى العقبات الهامة في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، الذي غاب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، عقب فوزه المثير 2/صفر على ضيفه العين، في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الأهلي على مضيفه الظفرة بالنتيجة ذاتها.

وواصل الجزيرة التحليق في صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل خمس مراحل على انتهاء البطولة، في حين تجمد رصيد العين، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 43 نقطة، ليظل في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وارتدى النجم علي مبخوت ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدفي الجزيرة في الدقيقتين 82 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليعيد البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهير فريقه، بعدما شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الجزيرة 1/2 أمام مضيفه الأهلي في المرحلة الماضية. ومن جانبه، حافظ الأهلي على صحوته في البطولة، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، عقب تغلبه 2/صفر على مضيفه الظفرة. وظل الأهلي في موقعه بالمركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 29 نقطة في المركز السابع. وافتتح النجم الغاني المخضرم أسامواه جيان التسجيل لمصلحة الأهلي في الدقيق 44 من ركلة جزاء، فيما تكفل السنغالي ماخيتي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 63.

كأس ولي العهد السعودي: نهائي ناري اليوم بين النصر والاتحاد

الرياض – د ب أ: يشهد استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم، مواجهة نارية عندما يستضيف النصر فريق اتحاد جدة في نهائي كأس ولي العهد.

ويسعى الفريقان لنيل اللقب خاصة بعد ابتعادهما بشكل كبير عن سباق المنافسة على لقب دوري المحترفين، الذي بات قريبا من الهلال. ويتطلع النصر لمصالحة جماهيره وحصد اللقب للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، حيث تُوج النصر بطلا لكأس ولي العهد، في عام 2014 كانت على حساب الهلال. ويبحث باتريس كاريتون مدرب النصر عن أول لقب له مع الفريق، خاصة مع التكهنات الواسعة المثارة حول قرب رحيله عن السعودية وانتقاله لتدريب منتخب غانا. وتخشى جماهير النصر تكرار سيناريو عام 1991، عندما خطف الاتحاد اللقب من النصر بركلات الترجيح. وعلى الجانب الآخر يسعى الاتحاد لتقديم كل ما في وسعه من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزانته منذ 12 عاما. ويدخل لاعبو الاتحاد المباراة بمعنويات منخفضة إلى حد ما بعد الخسارة أمام الهلال 1/3 في دوري المحترفين. ويفقد الاتحاد خدمات اللاعب فهد المولد، الذي تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط، نظرا لسلوكه السيئ في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.