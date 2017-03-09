﻿تصنيف الفيفا: الأرجنتين تحتفظ بالصدارة ومصر تتقدم إلى المركز العشرين

برلين – د ب أ: احتفظ المنتخب الأرجنتيني بموقعه في صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الفيفا. ويحتل منتخب الأرجنتين الصدارة برصيد 1644 نقطة يليه البرازيل برصيد 1534 نقطة، ثم ألمانيا بطل العالم في المركز الثالث برصيد 1443 نقطة.

ولم تحدث أي تغيرات في قائمة المنتخبات العشرة الأولى في تصنيف الفيفا. وحل تشيلي في المركز الرابع برصيد 1389 نقطة، يليه بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1379 نقطة، ففرنسا في المركز السادس برصيد 1318 نقطة. وجاء منتخب كولومبيا في المركز السابع برصيد 1312 نقطة ثم البرتغال في المركز الثامن برصيد 1240 نقطة، ثم اوروغواي في المركز التاسع برصيد 1200 نقطة وأخيرا منتخب أسبانيا في المركز العاشر برصيد 1162 نقطة. وتقدم منتخب بولندا مركزين ليتساوى مع ويلز في المركز الثاني عشر في أفضل مركز له في تاريخه، كما تقدم منتخب مصر ثلاثة مراكز إلى المركز العشرين على مستوى العالم. ويتصدر منتخب مصر تصنيف قارة افريقيا برصيد 881 نقطة، يليه السنغال في المركز الثاني ثم الكاميرون في المركز الثالث، فبوركينا فاسو في المركز الرابع وتونس في المركز الخامس. وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا ثم السعودية في المركز الخامس. وتصدر منتخب المكسيك تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، يليه كوستاريكا ثم أمريكا فبنما ثم هندوراس.