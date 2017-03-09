﻿الدوري الإيطالي: مواجهة من نوع خاص الليلة بين يوفنتوس وميلان في قمة المرحلة

روما – د ب أ: رغم الفوارق الواضحة بين يوفنتوس المتصدر وضيفه ميلان، لكن مواجهة الفريقين معا اليوم في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي، لها مكانة خاصة لدى الجماهير.

ويتصدر يوفنتوس بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، لكن الفريق لن يدفع بالصف الثاني في مواجهة ميلان السابع، الذي فاز عليه مرتين في الموسم الحالي. وفاز ميلان على يوفنتوس 1/صفر في تشرين الأول /اكتوبر الماضي وبعدها بشهرين كرر فوزه بركلات الترجيح في الكأس السوبر الإيطالي في قطر. وقال الحارس المخضرم جانلويجي بوفون: «عندما افكر فيما حدث في الدوحة، فإنه من المؤسف إهدار فرصة الفوز باللقب، لكن ميلان كان يستحق الفوز». وأضاف: «تحلوا بالتواضع والبراعة وقدموا مباراة رائعة، كانت المباراة بمثابة درس لنا بأننا إذا أردنا مواصلة مسيرتنا المذهلة فعلينا أن نغير من طريقة تفكيرنا». وجمع يوفنتوس 67 نقطة من 27 مباراة، لكنه سيفتقد جهود جناحه خوان كوادرادو للإيقاف وكذلك المدافع جورجيو كيليني، حيث يتطلع لتحقيق فوزه الثلاثين على ملعبه. فيما المركز السابع برصيد 50 نقطة لا يرضي طموح جماهير ميلان، حيث يبتعد بنقطتين ومركزين عن مراكز التأهل للدوري الأوروبي قبل 11 جولة من نهاية الموسم. وقال الأرجنتيني خوسيه سوسا لاعب ميلان: «إنها ليست المباراة النهائية، لكنها فرصة لمنح النادي والجماهير السعادة التي يستحقونها، إنها مباراة ذات قوة فائقة، نبدأ في التعايش مع أجواء المباراة قبلها بيومين أو ثلاثة أيام». ويفتقد ميلان جهود ريكاردو مونتوليفو وجاكومو بونافينتورا بجانب ايغناسيو اباتي بسبب الاصابة، بينما تعافى الجناح الأسباني سوسو وسيشارك بجانب مواطنه جيرارد دوليفو والكولومبي كارلوس باكا هداف ميلان برصيد 11 هدفا. ويتوقع جانلويجي دوناروما (18 عاما) حارس ميلان أن يواجه إزعاجا مستمرا من المهاجم الأرجنتيني ليوفنتوس غونزالو هيغواين صاحب الـ19 هدفا هذا الموسم، والذي يحظى بمساندة كبيرة من زميليه باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش. كما سجل البوسني ادين جيكو نجم روما 19 هدفا هذا الموسم، لكن فريقه عانى من كبوة في مباراته الأخيرة وخسر على ملعبه أمام نابولي 1-2.

ويلتقي روما مساء الأحد مع مضيفه باليرمو المتعثر. ويعاني باليرمو من تراجع المعنويات بعد هزيمته الاسبوع الماضي أمام تورينو 1/3 حيث سجل مهاجمه السابق اندريا بيلوتي الأهداف الثلاثة (هاتريك) لتورينو ليتصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدفا. ويملك تشيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو 16 هدفا هذا الموسم بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه للفوز على بولونيا في الجولة الماضية، ويستعد اللاعب للمزيد من التألق خلال مواجهة تورينو الاثنين. ويلتقي السبت جنوى مع ضيفه سامبدوريا. أما الأحد فيلتقي نابولي الثالث مع ضيفه كروتوني المتعثر وفيورنتينا مع كالياري وكييفو مع امبولي وبيسكارا مع اودينيزي وانتر ميلان مع اتلانتا.