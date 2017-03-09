﻿فينغر: مشاعر الجماهير ستكون مؤثرة في قرار البقاء أو الرحيل!

لندن – د ب أ: اعترف أرسن فينغر، مدرب أرسنال الإنكليزي، أنه سينظر بعين الاعتبار لمشاعر جماهير الفريق، عندما يتخذ قرارا بشأن مستقبله الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد المدرب الفرنسي مع أرسنال في حزيران/ يونيو المقبل، حيث أكد فينغر أنه سيفصح عن قراره بشأن مستقبله مع الفريق في نهاية الموسم الجاري. وقال فينغر: «هذا لن يكون العامل الأكثر أهمية ولكن بالطبع يجب أن تنظر اليه بعين الاعتبار». وأضاف: «لقد عملت بكل جد طوال 20 عاما لإسعاد الجماهير، وعندما نخسر أدرك أنهم ليسوا سعداء». وأعرب قطاع من جماهير أرسنال عن استيائه من الخروج من دوري الأبطال، بعدما حقق بايرن ميونخ الألماني نتيجة تاريخية في مباراتي الذهاب والعودة (10/2)، وهي الهزيمة، التي وصفتها الصحف البريطانية بـ»المخزية». لكن سير شيبس كيسيك، رئيس مجلس إدارة ارسنال، قال ان مجلس الإدارة سيتخذ القرار المناسب. وأضاف: «ندرك تماما أن الأنظار كلها تتجه حاليا نحو النادي ونتفهم الجدل الدائر». وأوضح: «نحترم أن الجماهير لها الحق في التعبير عن أرائها المختلفة، لكننا دائما سندير هذا النادي العظيم ونحن نضع في اعتبارنا مصلحته على المدى البعيد». وأضاف: «آرسين لديه عقد حتى نهاية الموسم، أي قرار سيتم اتخاذه بالتراضي، وفي الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة». ويتولى فينغر تدريب أرسنال منذ 1996، وتأهل الفريق طوال هذه الفترة إلى دوري أبطال أوروبا في كل موسم. بيد أن خسارة الفريق أمام ليفربول مطلع الأسبوع الجاري وابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي، منحت مباراته أمام لنكولن الهاوي يوم السبت المقبل في دور الثمانية لكأس الاتحاد أهمية أكبر. وأضاف فينغر، قائلا: «قراري الآن هو التركيز في المباراة المقبلة وأن أكون متأكدا أننا سنقدم أداء جيدا يوم السبت». وأكد فينغر أنه لا يخشى على تاريخه، خاصة إذا اختار أن يبقى مع أرسنال لموسم آخر. وتابع: «لست أعمل من أجل صورتي، أنا أعمل من أجل هذا النادي بمنتهي الإخلاص، هذا ما أقوم به، وكيف سيكون تقييمي؟ هذا ليس بالمشكلة الكبيرة… أعتقد أنني قدمت شيئا جيدا منذ جئت إلى هنا، لأنني أحب هذا النادي قبل كل شيء ولأنني مخلص لهذا النادي وأتخذ القرارات الصحيحة لصالحه». وأكمل: «سأستمر في عمل هذا، أما في ما يخص التقييم أعتقد أنه جيد لي، إذا لم أستطع أن أقوم بهذا العمل سأرحل». وأشار إلى أن خروج أرسنال من دوري الابطال يجب أن ينظر إليه من منظور عام. وأضاف: «خلال السنوات التسع الأخيرة لم نكن أسوأ فريق إنكليزي في دوري الأبطال سوى مرة واحدة». وختم: «أعتقد أننا في السنوات السبع الأخيرة لعبنا خمس مرات أمام برشلونة أو البايرن، وهما أفضل فريقين في أوروبا، يجب أن ننظر لهذا بعين الاعتبار».