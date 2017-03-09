﻿ثلاثية أوباميانغ تضع دورتموند في ربع النهائي

دورتموند (المانيا) – رويترز: سجل بيير إيمريك اوباميانغ ثلاثة أهداف ليقود بروسيا دورتموند لفوز ساحق 4-صفر على ضيفه بنفيكا، ليتقدم الى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. وحسم دورتموند مجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

واستعاد النجم الغابوني، الذي قدم أداء سيئا في مباراة الذهاب التي انتهت بالخسارة 1-صفر وأهدر خلالها ركلة جزاء وجملة من الفرص، لمسته القاتلة، وسجل هدفين وبينهما هدف زميله كريستيان بوليسيتش. وأكمل ثلاثيته في آخر المباراة ليصعد الفريق الالماني، بطل اوروبا 1997، لدور الثمانية لثالث مرة في عشر سنوات. وهذه المباراة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها أوباميانغ هدفين على الأقل في وقت كان بنفيكا يسعى فيه لبلوغ دور الثمانية للمرة الثالثة في ستة مواسم. واستقبل مرماه أول هدف منذ أكثر من 700 دقيقة بعيدا عن الركلات الثابتة، لينتهي مسلسل انتصاراته المتتالية التي بلغت سبع مباريات. وقال توماس توخيل مدرب دورتموند: «كانت لدينا الثقة الكافية لقلب تأخرنا بعد مباراة الذهاب والفريق أظهر ذلك الليلة خاصة في الشوط الثاني. بمجرد تأهلك إلى دور الثمانية تريد الوصول إلى الدور قبل النهائي وسنحاول فعل ذلك.» وغاب عن الفريق المضيف الثنائي ماريو غوتزه وماركو رويس لكنه تقدم بعد أربع دقائق فقط ليحرز الهدف الاول ويعادل النتيجة في المباراتين، بعدما هز أوباميانغ هداف الدوري الالماني الشباك مستفيدا من ركلة ركنية لعثمان ديمبيلي. واحتاج بنفيكا بعض الوقت للاستفاقة والتحرر من ضغط دورتموند. وبدأوا اول محاولة جادة بعد مرور نصف ساعة لكن رأسية لويزاو أنقذها الحارس رومان بوركي. وحرم إيدرسون حارس بنفيكا مرتين أوباميانغ (27 عاما) من التسجيل في الشوط الثاني، لكن الحارس البرازيلي لم يستطع ان يفعل شيئا أمام محاولة الامريكي الصاعد بوليسيتش الذي لعب بدلا من ماركو رويس مسجلا أول أهدافه في دوري الابطال بعد مرور ساعة. وخطف أوباميانغ هدفه الثاني مسجلا الهدف الـ24 للنادي في المسابقة هذا الموسم، وهو رقم قياسي، بعدها بثلاث دقائق وأكمل الثلاثية الشخصية من مسافة قريبة في الدقيقة 85 ليقتل المباراة. وقال روي فيتوريا مدرب بنفيكا: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد حيث اهتزت شباكنا مبكرا. لكن الوضع تحسن بعد ذلك.» وأضاف: «الجميع يمكنه أن يشاهد أن المباراة كانت تسير بشكل جيد في صالحنا وأننا كنا نستطيع التأهل. اتيحت لنا بعض الفرص في الشوط الثاني لكننا لم نستغلها».