﻿روبرتو يكشف السر وراء الفوز التاريخي!

برشلونة – د ب أ: كشف سيرجي روبرتو لاعب وسط برشلونة السر وراء التأهل التاريخي للفريق إلى دور الثمانية بالفوز الكاسح 6/1 على باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه يكمن في «ثقة وإيمان الفريق»

وقال روبرتو، الذي سجل الهدف الأخير لبرشلونة: «أشعر بسعادة غامرة» في إشارة إلى تسجيله هدف الحسم النهائي وهو الأول له في دوري الأبطال. وأكد أن برشلونة لم ييأس ولم يستسلم عندما سجل إدينسون كافاني هدف سان جيرمان الوحيد، ليقلص النتيجة إلى تقدم برشلونة 3/1 قبل أن يسجل برشلونة أهدافه الثلاثة الأخرى في الوقت القاتل. وقال روبرتو: «كان الموقف معقدا للغاية بعد هدف سان جيرمان، حيث أصبحنا بحاجة لتسجيل ثلاثة أهداف، لكن الفريق بأكمله قدم عملا رائعا للغاية. نشعر بسعادة غامرة». وأوضح روبرتو أن رد فعل الفريق بدأت تتشكل بعد انتهاء مباراة الذهاب في باريس. وقال: «كنا نعلم أنه أمر في غاية الصعوبة. لكن هذا الفريق يتسم بالثقة. قدمنا شيئا لا يمكن تصديقه. أظهرنا كفاحنا حتى نهاية المباراة». وأشار أيضا إلى أهمية المساندة الجماهيرية للفريق والتي لعبت دورا مهما في هذا الفوز الكاسح. وقال: «إذا كانوا يقولون إن الجماهير تمثل لاعبا إضافيا، فإن هذه المباراة شهدت عشرة لاعبين إضافيين من خلال المساندة الجماهيرية في المدرجات».