﻿برشلونة يقهر المستحيل ويتأهل إلى دور الثمانية بسداسية أسطورية في سان جيرمان

برشلونة – رويترز: بات برشلونة أول فريق في تاريخ يقلب تأخره بفارق أربعة أهداف في أدوار خروج المهزوم بفضل هدف سيرجيو روبرتو في الوقت المحتسب بدل الضائع والذي منح أصحاب الارض انتصارا لا ينسى على باريس سان جيرمان 6-1 ليبلغ دور الثمانية.

وبدا ان ادينسون كافاني أنهى أحلام برشلونة في التأهل، بعدما سدد كرة مباشرة في الشباك ليقلص النتيجة الى 3-1 خلال الشوط الثاني، الا ان هدفين متأخرين بواسطة نيمار أحدثا أجواء في غاية الاثارة في الدقائق الاخيرة، قبل ان يدفع روبرتو برشلونة للفوز 6-5 اجمالا في ظل احتفالات لا توصف في استاد «نو كامب». وبدأ لاعبو برشلونة في الاعتقاد بامكانية تحقيق الحلم المستحيل بالعودة في النتيجة عقب الهزيمة المفاجئة 4-صفر ذهابا، عندما سجل لويس سواريز برأسه في الدقيقة الثانية قبل ان يمنح لايفين كورزاوا برشلونة التقدم 2-صفر بعدما سجل بالخطأ في مرماه. ودفع هدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني جميع من في الاستاد نحو حالة من الترقب الشديد، الا ان تسديدة كافاني المباشرة في الدقيقة 62 شكلت ضربة قوية لطموح برشلونة بقيادة مدربه لويس انريكي، وتطلب بعض الوقت من لاعبي برشلونة للتعافي واستعادة تركيزهم. ومنحت ركلة حرة مباشرة سددها نيمار في الشباك في الدقيقة 88 الامل لبرشلونة قبل ان يسدد ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع محرزا الهدف الخامس. واندفع البديل روبرتو ليسدد الكرة في شباك كيفن تراب حارس سان جيرمان مانحاً برشلونة الفوز 6-5 في مجموع المباراتين. ولم يستطع تراب التعامل مع ضغط مبكر وأخفق في الوصول إلى تمريرة عالية وسمح لسواريز بالقفز أمامه ليهز المهاجم الشباك. وطالب سان جيرمان بالحصول على ركلة جزاء عندما أرسل يوليان دراكسلر كرة من تمريرة عرضية اصطدمت بيد خافيير ماسكيرانو لكنها كانت واحدة من الهجمات القليلة للفريق في الشوط الأول الذي سيطر عليه برشلونة، الذي سجل الهدف الثاني عندما خطف انيستا كرة من ماركينيوس مدافع سان جيرمان ثم لعب تمريرة عرضية لتصطدم بقدم كورزاوا وتهز الشباك. وأغضب سان جيرمان جماهير برشلونة بالعودة متأخرا إلى أرض الملعب لبدء الشوط الثاني، لكن جماهير صاحب الأرض احتفلت سريعا بالهدف الثالث عبر ميسي من ركلة جزاء بعد عرقلة من توماس مونييه ضد نيمار. وارتدت كرة من كافاني من القائم، لكنه نجح في هز الشباك بعد ذلك وكاد أن يسجل هدفا ثانيا لكن الحارس تيرشتيغن تصدى للكرة. وفي ذلك الوقت لم يكن واضحا أن هذه الفرصة ستكون حاسمة لكن برشلونة، كان له رأي آخر حيث هز الشباك ثلاث مرات في ست دقائق ليكمل عودة تاريخية.