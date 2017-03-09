﻿سكارليت جوهانسون بعد أنجلينا جولي تطلب الطلاق من زوجها

لوس أنجليس – «القدس العربي»: كشف موقع «جاست جاريد الفني أن نجمة هوليوود سكاريلت جوهانسون البالغة من العمر 32 عاما، تقدمت بطلب الطلاق من زوجها رومين داورياك بعد أن أعلنا انفصالهما في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الموقع إن النجمة طلبت الحضانة الكاملة لابنتها روز البالغة من العمر عامين فقط، تماما كما فعلن النجمة أنجلينا جولي حينما طلبت الطلاق العلني من زوجها براد بيت في وقت سابق العام الماضي.

وأكد محامي زوجها أنه سوف يحارب من أجل الحصول على حضانة ابنته، لأنه يريد أن يسافر إلى فرنسا بصحبتها، خاصة أن سكارليت تسافر بصورة مستمرة.

وتنتظر سكارليت عرض فيلمها «الشبح في الصدَفة» والمقرر طرحه جماهيريا نهاية الشهر الجاري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول أحد العملاء السريين في جهاز الأمن القومي الياباني والمتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

والفيلم يبرز العديد من الأحداث والصعوبات التي تواجهها سكارليتت جوهانسون، والتي تجسد دور بطلة لديها قوى خارقة، ويشارك في بطولته سام رايلي وبيلو اسبيك، ومن تأليف جوناثان هيرمان وجيمي موس، ومن إخراج روبرت ساندرز.