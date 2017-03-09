﻿ محتال أسترالي متهم بأكثر من 900 جريمة اعتداء جنسي على أطفال

ملبورن ـ رويترز: حثت الشرطة الأسترالية الخميس محبي المغني «جاستن بيبر» وأسرهم على توخي الحذر على الانترنت بعد أن وجهت اتهامات بأكثر من 900 جريمة جنسية ضد رجل انتحل شخصية المغني الشهير على الانترنت.

وسيزور بيبر (23 عاماً) وهو مغن كندي له أكثر من 92 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أستراليا ضمن جولته العالمية. ووجهت شرطة كوينزلاند بالفعل اتهامات للرجل الذي يبلغ من العمر 42 عاماً بارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بحيازة مواد لاستغلال الأطفال واستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج من هم دون 16 عاماً.

لكن فحصاً لجهاز الكمبيوتر الخاص به أدى لتوجيه 931 اتهاماً آخر ضد الرجل الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه. وزعمت الشرطة أن الرجل يستخدم منصات إلكترونية مثل فيسبوك وسكايب للتواصل مع ضحاياه والسعي لحصول على صور فاضحة من الأطفال في جرائم ترجع إلى عام 2007. وأضافت الشرطة أنه جرى العثور على الكثير من مواد استغلال الأطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وقال جون راوس وهو مسؤول في وحدة في الشرطة معنية بمكافحة استغلال الأطفال على الانترنت «حقيقة أن كثيراً من الأطفال يمكن أن يصدقوا أنهم يتواصلون مع هذا النجم بالتحديد تسلط الضوء على ضرورة إعادة التفكير بشكل جدي في الطريقة التي نعرف بها أطفالنا بأمن الانترنت.»

وأضاف في بيان أن الواقعة تبرز كلاً من مدى ضعف الأطفال الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصال وقدرة مستغلي الأطفال جنسياً على الوصول إلى ضحاياهم في أي مكان في العالم ومهارتهم في استدراجهم.