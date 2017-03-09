﻿ثلث المصابين بالإيدز في المغرب… من النساء

الرباط ـ «القدس العربي»: كشفت جمعية مغربية تنشط في مكافحة داء الإيدز ان أكثر من ثلث المصابين بهذا الداء في المغرب من النساء فيما كانت النسبة قبل عقدين لا تتجاوز 8 في المائة.

وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الإيدز إن «اللامساواة بين الجنسين تساهم في ارتفاع الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب لدى النساء والفتيات، مؤكدة أنه من أصل 24000 حامل للفيروس في المغرب، هناك ما نسبته 37 في المائة من النساء».

وأشار بلاغ الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 8 في المائة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي «واليوم أصبحنا نلاحظ دينامية في اتجاه تأنيث الوباء» وأن «اللامساواة تحد من قدرات النساء والفتيات على مواجهة الوباء لأنهن في أغلب الأحيان لا يتوفرن على معلومات وإمكانيات كافية لتبني أشكال وسائل الوقاية الناجعة».

وأضافت الجمعية أن النساء حاملات فيروس «الإيدز» يعانين من عراقيل التفاوض على علاقات جنسية لا تشكل خطراً مع شركائهن الرجال، كما يتعرضن للعنف الجنسي.