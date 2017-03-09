﻿التفاوت لا يزال قائما بين أوضاع الرجال والنساء في كندا

اوتاوا ـ أ ف ب: لا يزال التفاوت قائما بين أوضاع الرجال والنساء في كندا على صعد متعددة، أبرزها الأجور وسهولة النفاذ إلى سوق العمل والمساواة في المناصب السياسية، حتى لو تراجع التباين خلال السنوات الأخيرة.

ففي مقابل كل دولار يتقاضاه الرجل في أجره، تنال المرأة 0,87 دولار في كندا، حسب دراسة أصدرها معهد الإحصاءات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقد يعزى هذا التفاوت في جزء منه إلى مزاولة عدد أكبر من النساء مهناً أقل أجراً، غير أن هيئة الإحصاءات الكندية تؤكد أن النساء يتقاضين رواتب أقل من الرجال في المناصب عينها.

وأشارت ميليسا مويس القيمة على هذه الدراسة إلى أن «الفارق في الأجور بين الرجال والنساء مرده الأساسي أن النساء يحصلن على رواتب أقل من الرجال في المهن عينها».

وفي خلال 30 عاماً، لم يتغير توزيع المهن بحسب النوع الاجتماعي مع 56 ٪ من النساء ما زلن في مهن «مرتبطة تقليدياً بدور المرأة» حسب هذه الدراسة التي ذكرت على سبيل المثال مجالات الصحة والتعليم والمهام الإدارية والتجارية.

وتنخفض هذه النسبة إلى 17 ٪ عند الرجال الذين يشغلون ثلاثة أرباع المناصب الأعلى أجراً أو التي تتطلب مهارات أعلى.

وحتى عندما تكون المرأة تحمل شهادات تعليم عال، فهي تحصل على 0,90 دولار لكل دولار يتقاضاه الرجل. ومنذ أن تبوأ جاستن ترودو زمام الحكم في نهاية العام 2015، ما انفك يسعى إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كندا وهو شكل حكومة تضم عدداً متساوياً من الرجال والنساء.

لكن في البرلمان، لا يزال ثلثا المقاعد النيابية تقريباً من نصيب الرجال. وقد ندد رئيس الوزراء بهذا الوضع الأربعاء مع الإشارة إلى أنه يتعذر عليه أن يختار «مباشرة أصحاب المقاعد النيابية». وقال خلال مؤتمر صحافي «لا بد من بذل المزيد من الجهود لتشجيع النساء على تولي مناصب نيابية».