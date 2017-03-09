﻿«إيمان» المصرية أسمن امرأة في العالم تفقد 100 كيلوغرام من وزنها

مومباي ـ أ ف ب: فقدت شابة مصرية يعتقد أنها أسمن امرأة في العالم مئة كيلوغرام من وزنها بفضل نظام غذائي صارم وعملية جراحية أجريت لها في الهند، حسبما أعلن الخميس المستشفى في مومباي حيث تعالج.

وكانت الشابة المصرية التي تدعى إيمان أحمد عبد العاطي والبالغة من العمر 37 عاماً، تزن 500 كيلوغرام، وقد أجبرها هذا الوزن على البقاء في منزلها 25 عاماً بشكل متواصل. وقال مستشفى «سيفي» في مومباي حيث تعالج إيمان إنها «خضعت لعملية ناجحة في السابع من آذار/مارس 2017» وقد استأصل الأطباء قسماً من معدتها. وأضاف البيان أن الشابة «تقتات الآن على السوائل» وأن الفريق الطبي يعمل حالياً على معالجة أي تبعات صحية، وتوفير الظروف اللازمة لعودتها إلى مصر.

وكانت قضية هذه الشابة أثارت تعاطف الطبيب الهندي مفضل لاكدوالا الذي عرض أن يجري لها العملية الجراحية. وقد وصلت إلى الهند الشهر الماضي بعدما ذللت عقبات حصولها على تأشيرة دخول، وبعدما جرى تأمين طائرة لنقلها، إذ إن شركات الطيران لم ترغب في نقلها على متن رحلاتها لكون ذلك «مهمة تنطوي على تحد نظراً لتعقيد حالتها وكونها معرضة لخطر كبير» حسب الطبيب.

ورغم هذا الانخفاض الكبير في الوزن من 500 كيلوغرام إلى 400، ما زالت إيمان أسمن امرأة في العالم.