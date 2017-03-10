قتيلان وجريح بحالة خطرة في اطلاق نار بمقهى في بازل السويسرية

جنيف- أ ف ب- أطلق مسلحان النار على رواد مقهى في وسط مدينة بازل مساء الخميس مما اسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطرة قبل أن يلوذا بالفرار، كما أعلنت سلطات المدينة الواقعة في شمال غرب سويسرا.

وقالت النيابة العامة في بازل في بيان “رجلين دخلا مقهى كافيه 56″ قرابة الساعة 20,15 (19,15 ت غ) و”أطلقا النار مرات عدة. لقد قتل اثنان من الزبائن” وأصيب ثالث بجروح و”حاله حرجة”.

ولم يشر البيان إلى هوية مطلقي النار او دوافعهما، مكتفيا بالقول انهما تمكنا من الفرار.

كما لم تعلن السلطات عن هوية القتيلين والجريح.

واوضحت الشرطة ان عددا من المارة اخطروها بالهجوم.

من ناحيتها قالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن “المجريات الدقيقة للهجوم ودوافعه لم تعرف حتى الان ويجري التحقيق فيها”.

ولا يزال المهاجمان متواريين عن الانظار على الرغم من حملة المطاردة الواسعة التي اطلقتها الشرطة للقبض عليهما.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المحققين فان المهاجمين فرا من المقهى باتجاه محطة قطارات مجاورة.

وعقب الهجوم اغلقت السلطات الطريق امام المقهى الى حين انتهت فرق الاسعاف من عملها.

ونادرا ما تشهد سويسرا حوادث اطلاق نار.