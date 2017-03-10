الأمم المتحدة تعلن مقتل جندي سنغالي من قوتها العاملة في بانغي

بانغي- أ ف ب- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى (مينوسكا) ان جنديا سنغاليا يعمل في صفوفها قتل على أيدي “مسلحين مجهولين” في بانغي، مشيرة إلى انها فتحت تحقيقا “لجلاء ملابسات” مقتله.

وقالت البعثة في بيان إن “الهجوم وقع مساء الاربعاء والجندي توفي بعيد بضع ساعات في مستشفى مينوسكا الذي نقل اليه بحالة طارئة”.

واضاف البيان ان البعثة الاممية “فتحت على الاثر تحقيقا لجلاء ملابسات هذا الحادث المروع وتحديد ظروفه الدقيقة”، مشيرة إلى أن عنصرها قتل على ايدي “افراد مسلحين غير محددين”.

وقال مصدر في البعثة لوكالة فرانس برس إن الجندي القتيل كان يرتدي زيا مدنيا في مكان قريب من قاعدة مينوسكا في وسط بانغي حين تعرض للهجوم.

وتسعى افريقيا الوسطى، احد افقر بلدان العالم، لتجاوز النزاع الذي اندلع في 2013 بعد انقلاب على الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه قادته حركة “سيليكا” المتمردة المسلمة. وعلى الاثر اندلعت مواجهات بينها وبين حركة اطلقت على نفسها اسم “انتي بالاكا” ومعظم افرادها مسيحيون. وخلفت هذه المواجهات الاف القتلى وشردت مئات الالاف.

ونشرت الأمم المتحدة قوة من 12 الف جندي للمساعدة في اعادة الاستقرار.