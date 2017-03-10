الشرطة الالمانية: هجوم دوسلدورف نفذه رجل واحد يعاني من “اضطرابات عقلية”

دوسلدورف- أ ف ب- أعلنت الشرطة الالمانية انها اعتقلت رجلا يعاني على ما يبدو من “اضطرابات عقلية” اثر تنفيذه مساء الخميس هجوما بواسطة فأس في محطة القطارات الرئيسية في دوسلدورف (غرب) مما أسفر عن سبعة جرحى في حصيلة جديدة.

وقالت الشرطة في بيان إن “المشتبه به الموقوف والمصاب بجروح هو رجل يبلغ من العمر 36 عاما ويتحدر من يوغوسلافيا السابقة ويعاني على ما يبدو من اضطرابات عقلية”.

واضاف البيان انه قبيل الساعة 20,50 (19,50 ت غ) ترجل المهاجم من احد قطارات الضواحي مسلحا بفأس وانقض على من في المحطة في هجوم اوقع “سبعة جرحى بينهم ثلاثة اصاباتهم بالغة واربعة طفيفة”.

وكانت حصيلة سابقة افادت بسقوط خمسة جرحى في الهجوم.

واوضحت الشرطة أن المهاجم حاول الفرار بأن قفز من اعلى جسر الا انه اصيب لدى سقوطه بجروح خطرة.

وكانت الشرطة اعلنت في بادئ الامر أن الهجوم نفذه عدد من الاشخاص مسلحين بفؤوس، إلا انها عادت وقالت إن “الفرضية الاولية هي أن المهاجم كان لوحده”.

وأدى الهجوم لتعليق الحركة في محطة القطارات قرابة اربع ساعات، اذ انها لم تستأنف الا قرابة الساعة 00,45 (23,45 ت غ).

واثر الهجوم فرضت الشرطة طوقا امنيا حول محطة القطارات ونشرت عناصر من قوات التدخل السريع.

وقوات الامن الالمانية موضوعة في حالة تأهب بسبب التهديدات الجهادية التي تواجهها البلاد وبخاصة منذ الاعتداء الذي نفذه في برلين في كانون الاول/ ديسمبر سائق شاحنة اقتحم بشاحنته سوقا ميلادية ودهس المتسوقين في اعتداء اوقع 12 قتيلا وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية.