الرئيس الروسي يستضيف نظيره التركي لبحث الوضع في سورية والعلاقات الثنائية

موسكو- د ب أ- يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في موسكو الجمعة لمناقشة الحرب الأهلية السورية، ولبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية، وفقا لبيان صادر عن الكرملين.

وقال الكرملين إن “الزعيمين سيناقشان كامل نطاق العلاقات الروسية التركية مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة”، وخصوصا التعاون في خط أنابيب الغاز التركي “ستريم” ومحطة “آك كويو” للطاقة النووية.

واجتمع بوتين مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس لمناقشة الأزمة في سورية والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة في سورية التي مزقتها الحرب في السنوات الأخيرة.