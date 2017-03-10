مقتل ضابطين بالشرطة المصرية في هجوم شمالي سيناء

القاهرة- الأناضول- قُتل ضابطا شرطة، وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف مدرعة شرطية في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، وفق بيان وزارة الداخلية.

وذكر البيان، أنه “أثناء مرور قول أمنى لملاحظة الحالة بدائرة قسم ثالث العريش (مركز محافظة شمال سيناء) مساء الخميس تلاحظ قيام بعض العناصر الإرهابية بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق، وعلى الفور تم التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران”.

وأضاف البيان: “لقى أحد العناصر الإرهابية مصرعه وعثر بجوار جثمانه على حزام ناسف وتم التعامل معه وإبطاله، بينما لاذ الآخرون بالفرار”.

وتابع: “وأثناء التعامل، انفجرت تلك العبوة الناسفة مما أسفر عن استشهاد كلٍ من المقدم فتحى قدرى محمد أحمد أمين، والنقيب مهيد أحمد بهاء الدين الهوارى من قوة قطاع الأمن المركزى (تابع للداخلية) وإصابة أربعة ضباط آخرين”.

وأشار إلى أنه “على الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى وتمشيط المنطقة، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية”.

والخميس، قال مصدر أمني، للأناضول، إن “عبوة ناسفة انفجرت في مدرعة كان يستقلها عدة ضباط أثناء سيرها بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء؛ ما أدى إلى مقتل اثنين منهما أحدهما برتبة مقدم والآخر نقيب”.

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية مقتل مسؤول أمني بارز، وإصابة ضابط وعنصري أمن بالشرطة؛ إثر هجوم بعبوة ناسفة استهدف مدرعة للشرطة، شمال سيناء.

وعلى نحو متكرر، تشهد محافظة شمال سيناء، هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “ولاية سيناء” التي أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” الإرهابي.