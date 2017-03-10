إدارة ترامب توزع 50 قاضيا على مراكز الهجرة

واشنطن- رويترز- قال مصدران إن وزارة العدل الأمريكية ستوزع 50 قاضيا على مراكز الهجرة في أنحاء البلاد كما أورد خطاب اطلعت عليه رويترز وأرسل إلى القضاة الخميس نفس المعلومة.

وقال المصدران إن الوزارة تبحث أيضا فكرة أن يبقى القضاة من السادسة صباحا حتى العاشرة مساء على أن يعملوا في دورتي عمل حتى يتسنى لهم نظر المزيد من القضايا. ولم يورد الخطاب أي ملحوظة بشأن مواعيد دورات العمل.

ولم ترد وزارة العدل على طلب بالتعليق.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أصدر في 25 يناير كانون الثاني أمرا تنفيذيا يهدف لتسريع وتيرة عمليات الترحيل واحتجاز المهاجرين في مراكز مخصصة لذلك إلى حين نظر قضاياهم.

وارتكز ترامب في حملته الانتخابية على وعد باتخاذ موقف أشد صرامة مع ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر قدموا بصورة غير مشروعة مستغلا مشاعر الخوف من الجرائم العنيفة كما وعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك ومنع الإرهابيين المحتملين من دخول البلاد.

ودعا الأمر التنفيذي إلى وقف سياسة تعرف باسم “القبض والإفراج” تقضي بإخراج المهاجرين من مراكز الاحتجاز وتحديد موعد لمثولهم أمام المحكمة. وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن أمام المحاكم أكثر من 550 ألف قضية متأخرة وأن قضايا كثيرة لن تنظر قبل سنوات.

وسيشرف القضاة الذين ستوزعهم وزارة العدل على القضايا التي تحدد ما إذا كان ينبغي إعطاء المهاجرين حماية مثل منحهم اللجوء أو ما إذا كان ينبغي ترحيلهم. وتعمل قلة من القضاة من مراكز الاحتجاز لكن معظمهم يعملون من محاكم في أنحاء البلاد.

وذكر مصدران على دراية بخطة وزارة العدل أن الوزارة ستطلب من المزيد من القضاة التطوع للعمل في مراكز الاحتجاز لشهر أو اثنين. وقالا إنه إذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين فستكلف الوزارة قضاة بالعمل في هذه المراكز.