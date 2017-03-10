طهران تعلن استعدادها للحوار مع الرياض بوساطة صينية
Mar 10, 2017
إسطنبول- الأناضول- أعلنت السفارة الإيرانية في العاصمة الصينية بكين، استعداد طهران للحوار مع الرياض، بناء على الوساطة التي تقدمت بها بكين الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أعربت طهران عن ترحيبها بمبادرة الوساطة التي تقدم بها وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.
وأكد البيان استعداد إيران للحوار مع الملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الأمن في المنطقة.
وفي نفس الوقت، وجه البيان انتقادات لـ”السياسات السعودية في المنطقة”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية الصيني يانغ يي، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، “نأمل أن تقوم السعودية وإيران بحل الخلافات القائمة بينهما بناء على أساس المساواة والتشاور الودي.. الصين صديق مشترك لكل منهما، وعلى استعداد لأن تلعب الدور المطلوب منها إذا لزم الأمر”.
WELCOME FOR BROTHERLY DIALOGUE….OUR DIGNITY IS JUST IN OUR UNITY AS A MUSLEM COSMOS .,….MEGALO CONGRATULATIONS
ان لا أعتقد أن السعودية لا تريد علاقه جيده مع طهران.
إن الإستقرار في المملكة العربية السعودية و جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التركيه له التأثير الدائم على مصير المنطقة.
ونأمل أن تكون بداية حسنه بين إيران والسعوديه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته