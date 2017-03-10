احتجاز الناشط المعارض الروسي دادين بعد وقت قصير من الإفراج عنه

موسكو – د ب أ – احتجزت السلطات الروسية ، خلال مظاهرة الجمعة، مجدداً الناشط المعارض إلدار دادين، الذي أسقطت المحكمة العليا مؤخراً إدانته بالمشاركة في مسيرات غير مرخصة.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه خلال مظاهرة خارج مقر جهاز الشرطة الاتحادية في موسكو، احتجزت الشرطة دادين الذي كان قد أُفرج عنه الأسبوع الماضي.

ودعا دادين الذي كان برفقة رمز المعارضة البارز ليف بونوماريوف، إلى الإطاحة برئيس فرع مصلحة السجون في منطقة كاريليا بشمال غرب البلاد.

وفي تشرين ثان/نوفمبر الماضي، اتهم دادين الحرس بتعذيبه في سجن بعيد عن التجمعات السكانية في منطقة كاريليا. وتصدرت الاتهامات عنوان الأخبار الوطنية، ونقل دادين إلى سجن آخر في منطقة ألتاي بسيبيريا.

ويعد دادين (34 عاماً) الشخص الوحيد، الذي صدر بحقه حكما ًبموجب أحد قوانين 2014 الصارمة جراء مشاركته في الاجتماعات الجماهيرية غير المرخصة. وكان قد حكم عليه في البداية بالسجن ثلاث سنوات في أواخر عام 2015.