انفصال روبي عن زوجها المخرج سامح عبدالعزيز

القاهرة ـ شغلت الفنانة المصرية روبي، الرأي العام مؤخرًا بعد قضية الخلع التي قامت برفعها على زوجها المخرج سامح عبدالعزيز، بدعوى أنها تخاف الا تقيم حدود الله.

روبي، بعد تغيبها عن جلسة النطق بالحكم هي والمحامي الخاص بها قام القاضي بإلغاء القضية، الأمر الذي تم تفسيره أنها عادت لزوجها مرة ثانية، ولكن مؤخرًا ترددت العديد من الأقاويل داخل الوسط الفني بانفصالها عن زوجها.

من ناحية أخرى تواصل روبي تصوير مسلسل “رمضان كريم”، ويخرجه زوجها سامح عبدالعزيز ووالد ابنتها الوحيدة، وذكرت بعض المصادر أن الأجواء بينهما داخل الأستوديو ليست على ما يرام.

وكانت روبي، قد انفصلت عن زوجها قبل فترة ولكنها عادت إليه مرة أخرى لتقوم برفع قضية خلع عليه بعدها بشهور قليلة، ثم تراجعت مرة ثانية مؤكدة أنها تحبه وخلافتهما تشبه خلافات الأطفال.