الأركان الروسية: القوات السورية تصل الى الضفة الشرقية لنهر الفرات

موسكو – د ب ا – قال قائد إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السورية، سيرجي رودسكوي، الجمعة إن القوات السورية لأول مرة منذ أربع سنوات تصل إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات في حلب.

وأشار رودسكوي، في مؤتمر صحافي، إلى أنها القوات السورية سيطرت على 15 كيلومتراً من شاطئ نهر الفرات، مضيفاً أنه “تمت السيطرة على محطة تنقية المياه… حالياً القوات الحكومية تستمر في هجومها على الإرهابيين على طول الضفة الغربية للفرات”،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن قائد هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أن نظام وقف الأعمال القتالية الذي فرض منذ 30 كانون أول/ديسمبر الماضي مستمر حتى الآن على كافة الأراضي السورية.

واضاف “خلال الاسبوع الماضي ، وقع ممثلو 47 بلدة وقعوا على الهدنة ليصل عدد البلدات الى .1338 أما عدد فصائل “المعارضة المعتدلة” التي اعلنت التزامها بوقف النار فقد ازداد إلى 199″.

وأوضح رودسكوي أنه تم إرسال 187 مهندساً و32 وحدة تقنية تابعة للقوات المسلحة الروسية وصلوا الى تدمر لإزالة الألغام.

ومضى قائلاً إن من المقرر خلال لقاء استانا 15-14 آذار/مارس إنشاء مجموعة عمل لتبادل الأسرى، ومناقشة تنظيم لجنة دستورية.

واستطرد بقوله إنه خلال المفاوضات من المقرر الانتهاء من وضع خارطة موحدة، حول تواجد المنظمات الإرهابية في سوريا، مثل “جبهة النصرة” و”الدولة الاسلامية”، وإنشاء مجموعة عمل لتبادل الاشخاص المحتجزة قسراً، ومناقشة اقتراحات لانشاء تحالف دولي لازالة مواقع الإرث الحضاري المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) وانشاء لجنة دستورية.