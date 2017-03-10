حلا الترك تهاجم والدتها بأقسى الكلمات

المنامة ـ أكّدت الفنانة البحرينية حلا الترك لقاضي المحكمة الكبرى الشرعية الاستئنافية أنها لا تريد الإقامة مع والدتها، قبل ان تهاجمها في منشور عبر حسابها في تطبيق “انستغرام”.

وحضرت الترك مع شقيقها الى المحكمة لحضور جلسة استئناف الحكم الصادر لوالدتها منى الساير بضمها لحضانتها هي وشقيقيها، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12 اذار/مارس الجاري.

وشاركت الترك صورتها مع والدها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي معلقةً بالقول: “لله يخليك لنا يا رب. والله بجوف واحد منكم يقدر يفرقني عن الصدر الحنون!!… والله تخسوون واللهههه عشرة من اشكالكم م يقدرون!!! ياااخيي انتوا شفيييكم انا مرتاااحة ويا ابوي انتوا شتبووونننن!!!!!!!! عادي افهم شيي واحدد بس ان انتوا مالكم شغل ف حياتيي ياخيي خلوني اتنفسس،، الحمدالله على نعمة العقل”.

وردّ والدها قائلاً: “حبيبة أبوها الله يرضى عليكم ولا انحرم منكم”.

وكان المنتج محمد الترك كشف أن ابنته تتلقى علاجاً نفسياً بسبب طليقته ووالدتها منى الساير.

ونشر الترك في مقابلة مع ابنته في برنامج “سوار شعيب”، تقريراً طبياً يثبت علاج أبنائه ومن ضمنهم حلا عند طبيب نفسي بسبب سلوك والدتهم.

وبكت الترك بشدة بعد كشف أبيها عن علاجها، فتوجه الترك الاب الى طليقته بالقول: “هذي عيالي عيال محمد الترك لا انت ولا قوة حتقدر تشيلهم”.