اليابان ستنسحب من بعثة حفظ السلام في جنوب السودان

طوكيو - رويترز – قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الجمعة، إن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستنسحب من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان عند عودة الفرقة الحالية من هناك في نهاية مايو أيار تقريباً.

وكانت المهمة الرئيسية للفرقة اليابانية خلال الخمس سنوات الماضية هي تشييد البنية التحتية في البلد الذي تمزقه الحرب.

ومع ذلك وفي خطوة أثارت جدلاً في البلاد، سمح للفرقة في نوفمبر تشرين الثاني بالقيام بمهام إنقاذ ومرافقة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وفقاً لقانون أمني تم سنه عام 2015 وسع المهام الخارجية لقوات الدفاع الذاتي وهو الاسم الذي يطلق على الجيش الياباني.