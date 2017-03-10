قتلوه وقطّعوه ووضعوه داخل حقيبه وألقوها على الرّصيف

لندن ـ عثر السكان في منطقة حرجية بولاية فيراكروز المكسيكيّة، على حقيبة وبداخلها جثة لشخص، بعدما رصد المارةُ خروج قدمين من داخلها.

ويبدو أن القاتل تعمّد إبقاء قدمي الضحية خارج الحقيبة؛ حتّى يُشاهدها المارة، حيث جرى استدعاء الشرطة من مدينة “فيليبي كاريو بويرتو” التي عاينت الجثة.

ووجد رجال الشرطة بحسب ما تابعت وطن، أن جثة الرجل الذي لم تكشف عن اسمه قد تعرض للتعذيب، وقُتِلَ وقطّع جسده، ووضع داخل الحقيبة.

وتقوم الشرطة المكسيكية والجيش حاليا بعملية خاصة للبحث في تفاصيل الجريمة، إذ تشير المعلومات إلى أن المنطقة التي عُثر على الجثة فيها مرتع للجريمة المنظمة.

يذكر أنه كانت هناك المئات من حالات الاختفاء التي لم تتمكن السلطات في الولاية من فكّ لغزها.