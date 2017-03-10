القوات العراقية تحرر مناطق جديدة في الموصل

الموصل – د ب أ - قال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله الجمعة، إن القوات العراقية حررت مناطق جديدة في اطار عملية تحرير الساحل الأيمن من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال في بيان وزعته خلية الاعلام الحربي، إن “قوات الشرطة الاتحادية حررت حيي النبي شيت والعكيدات ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

يذكر أن القوات العراقية، بدعم أمريكي، بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي هجوماً كبيراً لطرد التنظيم من الجانب الأيمن للموصل.

كانت القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين أول/أكتوبر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من إرهابيي “الدولة” .

و أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الرابع والعشرين من كانون ثان/يناير الماضي تحرير الجانب الأيسر من المدينة بالكامل.