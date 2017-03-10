قتلت وليدها بدورة مياه في مطار البحرين لتلحق بالطائرة

المنامة ـ شهدت صالة المغادرين في مطار البحرين حادثة بشعة ، حيث عثرت الاجهزة الامنية بالمطار على جثة طفل رضيع، بعد أن ولدته إحدى المسافرات في دورة مياه صالة المغادرين .

وقالت رئيس نيابة الأسرة والطفل المحامي العام أمينة عيسى في البحرين بأن نيابة الأسرة والطفل تلقت إخطاراً من مديرية أمن مطار البحرين الدولي مفاده العثور على جثة طفل حديث الولادة في دورة مياه صالة المغادرين، وبناءً عليه بادرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الواقعة، حيث تم الانتقال إلى مسرح الجريمة فور تلقي الإخطار، وأجرت مناظرة لجثة الطفل وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي الشرعي على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وانتدبت خبراء الأدلة المادية لرفع الآثار التي تفيد التحقيق من مسرح الجريمة واستمعت إلى أقوال الشهود بحسب صحيفة “الوسط”.

كما وردت التحريات بأن المتهمة كانت مغادرة إلى بلادها عن طريق مطار البحرين الدولي، وأنها وضعت الجنين في دورة المياه الخاصة بصالة المغادرين ونقلته بعد الوضع إلى دورة مياه أخرى بعد أن خبأته في حقيبتها ورمته في صندوق القمامة، واستقلت الطائرة الخاصة بها إلى بلدها ولكن حدثت لها مضاعفات ما بعد الولادة وتم إسعافها في مطار دبي وأن النيابة العامة أصدرت مذكرة قبض دولية بحقها حتى يتم جلبها إلى مملكة البحرين لاستكمال التحقيقات، حسبما ذكرت صحيفة ا”لمواطن”.