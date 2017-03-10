نصائح غذائية للمسنين

لندن ـ يعد اتباع نظام غذائي صحي أمراً غاية في الأهمية مدى الحياة، لكن مع التقدم في العمر يصبح من الصعب الحفاظ على العادات الغذائية الصحية لعدة أسباب، خاصة بالنسبة للمسنين الذين يعيشون بمفردهم.

وأظهرت الدراسات أن عددا كبيرا من كبار السن يعانون من سوء التغذية الأمر الذي يعرضهم لمشاكل صحية كثيرة، حسب ما جاء في موقع “كير2″ المعني بالصحة.

فإذا كنت تعاني من تعرض والديك أو أحدهما لمشاكل الشيخوخة وتبحث عن وسيلة لتعزيز الحفاظ على النظام الغذائي المناسب لهما، فإليك 5 نصائح غذائية يتعين على كبار السن الالتزام بها حتى ينعمون بصحة أفضل:

1- الإكثار من تناول المغذيات منخفضة السعرات الحرارية

من المعروف أن معدل الأيض ينخفض لدى كبار السن، لذا فإن الإكثار من تناول السعرات الحرارية يؤدي إلى السمنة مسببا الكثير من الأمراض.

وينصح مع التقدم في العمر باختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي على عدد قليل نسبيا من السعرات الحراريه، كاستبدال الحليب كامل الدسم بالمنزوع الدسم، وتناول اللحوم الخالية من الدهون واختيار الفواكه والخضروات الطازجة بدلا من الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف.

2- الابتعاد عن اللحوم المصنعة

مع التقدم بالعمر، يعد الاهتمام بالمغذيات الطبيعية والابتعاد عن اللحوم المصنعة من أفضل وسائل الحفاظ على الصحة، لذا ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والسماك واللحوم والدواجن والبيض والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والدهون والكربوهيدرات.

3- الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين

يساعد البروتين في الحفاظ على العضلات ومنع ترهلها مع التقدم في السن، لذا فإن إضافة الأطعمة الغنية بالبروتين للنظام الغذائي للكبار يجعلهم أكثر صحة. وقد يكون من الأسهل بالنسبة لكبار السن خاصة الذين يعيشون بمفردهم تناول خيارات البروتين الجاهزة مثل الزبادي اليوناني، زبدة الفول السوداني والتونة والجبن. كما أن البيض يعد مصدرا جيدا للبروتين، فبيضة واحدة مسلوقة تحتوي على 6 غرامات من البروتين.

ويوصي خبراء التغذية كبار السن بتناول البروتين في وجبتين يوميا على الأقل.

4- الأطعمة الغنية بالألياف

نعرف جميعاً أن الألياف تساعد كثيراً في حل مشاكل الجهاز الهضمي، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أيضاً أن هذه الكربوهيدرات الغذائية تتميز بعدد كبير من الفوائد الصحية الأخرى، مثل مكافحة الالتهاب والوقاية من السكري وأمراض القلب والسرطان. كما أنها تعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار لدى المسنين، وتشمل بعض الأطعمة الغنية بالألياف، دقيق الشوفان، والفول والبقوليات الفواكه والمكسرات والخضروات مثل التفاح، والتوت، والقرنبيط، والخضر، والبقان.

5- الحصول على القدر المناسب من المياه

تعد رطوبة الجسم هي مفتاح الصحة لكبار السن، فمع التقدم بالعمر ترتفع مخاطر التعرض للجفاف وذلك لقلة قدرة الجسم على تخزين المياه، لذا من الضروري الحرص على تناول القدر الكافي من المياه يومياً للتمتع بصحة أفضل. كما أن المياه تساعد في تعزيز صحة الكليتين ومنع لزوجة الدم وبالتالي الحد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.